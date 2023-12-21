Собчак высказалась о скандале вокруг вечеринки Ивлеевой

Ксения Собчак прокомментировала ажиотаж вокруг "голой" вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Журналист допустила, что на чей-то взгляд, это была неудачная вечеринка и многим не нравится на это все смотреть. При этом, по словам Собчак, куда и когда взрослым людям ходить раздетыми – это их личное дело.

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"Мир несправедлив – был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно", – добавила она.

Популярный блогер Анастасия Ивлеева анонсировала сразу две вечеринки. Изюминкой мероприятий является «почти голый» дресс-код. Одна из вечеринок уже прошла 20 декабря в московском клубе Mutabor. На закрытое мероприятие Ивлеева позвала главных звезд российского шоу-бизнеса. Кто из знаменитостей присутствовал на «событии года» и как они отличились — читайте в материале NEWS.ru.

Гости мероприятия и их экстравагантные образы

Ивлеева, рекламируя мероприятие, обещала раздеть звезд российского шоу-бизнеса. Можно с уверенностью сказать, что ей это удалось. Десятки знаменитостей появились в московском клубе в откровенных образах.

На закрытую вечеринку пришли такие мэтры светских хроник, как Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие известные лица. В ВИП-комнате также можно было заметить рэпера Джигана со своей супругой, Ксению Собчак, Глюкозу, Алену Водонаеву и других. Ивлеева в своем Telegram-канале поделилась кадрами с вечеринки.

Сама Ивлеева встречала гостей в черном пеньюаре и туфлях на высокой платформе, а изюминкой образа стало бриллиантовое колье, украшавшее нижнее белье блогерши. Организатор «почти голой» вечеринки призналась, что похудела на 14 килограммов.

Не отстала от Ивлеевой и известная как женщина без комплексов певица Лолита Милявская. В Mutabor она пришла в прозрачном белом комбинезоне, кружевных чулках с поясом и легкой накидке.

Поп-король Филипп Киркоров облачился в костюм из сетки, его примеру последовал и Дима Билан. Однако звездой вечера стал рэпер VACIO, на теле которого гордо развевался только один элемент одежды — носок бренда Balenciaga. Telegram-канал «Антиглянец» опубликовал фото с вечеринки.

Билеты для «черни» и ВИП-комната за миллион

Стоит отметить, что «почти голая» вечеринка, согласно анонсу Ивлеевой, продолжится и в четверг, 21 декабря. На нее уже сможет попасть любой желающий, однако за вход придется заплатить. Стандартный билет обойдется любителям экстравагантных вечеринок в 2500 рублей, а вот за ВИП-комнату придется раскошелиться на 1 млн рублей. При этом наличие билета не гарантирует прохождения фейсконтроля.

Дрэг-шоу «Королевские кобры» и вечеринка в честь 30-летия Ивлеевой

Блогерша известна не только эпатажными мероприятиями, но и такими же идеями. Например, Ивлеева выпустила новое дрэг-шоу на YouTube «Королевские кобры», где артисты мужского пола выступают перед публикой в ярких женских образах. Первый же выпуск вызвал бурю негодования: среди недовольных оказались как зрители, так и представители российской власти. Шоу Ивлеевой предложили запретить, а блогера незамедлительно отправить в тюрьму.

Актриса Мария Шукшина назвала шоу развращенным и сравнила с библейскими Содомом и Гоморрой.

Сама блогерша во время мероприятия «Королевские кобры» в концертном зале «Известия Hall» также отличилась. Ивлеева страстно поцеловала российскую телеведущую Ксению Собчак. Видео тут же разошлось по соцсетям. На кадрах видно, что инициативу проявила Ивлеева, но после поцелуя Собчак начала смеяться.

Свое 30-летие Ивлеева отпраздновала с размахом, устроив вечеринку-маскарад. Мероприятие было закрытым, однако видео юбилея появилось в Сети. Телеведущая потратила на вечеринку в честь юбилея около 10 млн рублей. Такую цифру привел организатор и ведущий мероприятий Сергей Пчела.

Вечеринка в честь дня рождения телеведущей прошла 12 марта в ресторане «Прага». На мероприятии побывали Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Ксения Собчак, тиктокер Даня Милохин, Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и многие другие.

Скандальная жизнь организатора «почти голой» вечеринки

Образ жизни Анастасии Ивлеевой нередко становится причиной скандалов. Так, недавно блогерша устроила фотосессию в храме, за что оказалась под прицелом верующих.

Звезда шоу-бизнеса выложила в соцсети фотографии, сделанные в доме Альяги в Лиме, Перу. На них неаккуратно причесанная Ивлеева одета в черное: приталенная футболка, короткие велосипедные шорты и массивные шнурованные ботинки.

Снимки были сделаны перед алтарем и крестом. На кадрах Ивлеева стоит на коленях на стуле, опираясь на подголовник, и исподлобья смотрит на религиозные символы. Среди русскоязычной аудитории новые фотографии блогерши вызвали негативную реакцию. В комментариях предположили, что телеведущая «с головой не дружит».

Не осталось без внимания и YouTube-шоу Ивлеевой «AgentShow DACHA». Блогерша заставила журналистку Алену Жигалову съесть сваренную морскую свинку. Интернет-пользователи обвинили участниц программы в негуманном отношении к домашним животным и живодерстве и пообещали обратиться к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с требованием закрыть шоу Ивлеевой.

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить вечеринку популярной блогерши Анастасии Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщает Baza в Telegram.

Издание сообщает, что в праздничном вечере, организованном Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» в среду, 20 декабря, приняли участие многие звезды шоу-бизнеса. Гости праздника были одеты согласно дресс-коду, предполагающему оголяющие тело костюмы.

Как сообщает Baza, общественники, недовольные вечеринкой Ивлеевой, усмотрели в ней пропаганду ЛГБТ и обратились с жалобой в прокуратуру.

«Устраивать такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично», — заявила глава Лиги безопасного интернета.

Мизулина написала в Telegram-канале, что такие тусовки — это выстрел в ногу всей политике, которую проводит государство, добавив, что знаменитости «живут в другом мире, отличном от того, в котором живёт вся страна».

Вечеринка с полуобнаженными звездами шоу-бизнеса, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, напоминает стадо обезьян, ограбившее магазины ювелирных изделий и нижнего белья, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. По его мнению, это мероприятие является мерзким, гадким и худшим проявлением того, что может быть, учитывая стоящие перед Россией вызовы.

У меня такое ощущение, что стадо обезьян ограбило ювелирный магазин и [магазин] нижнего белья, нацепили на себя как могли и бегают в стаде, тусуются, друг друга фотографируют, и им радостно от этого. На самом деле так мерзко от этого, особенно [учитывая] в какое время живем. Представляю, как сейчас мобилизованные и страдающие от боевых действий люди, как им тяжело видеть, как шимпанзе на жопу нацепило цацку за 23 млн, ходит и трясет своим причинным местом на камеру. Обезьяны ведут себя гораздо более прилично. Худшее проявление, которое может быть, абсолютно мерзкое и гадкое, — высказался Милонов.

Депутат выразил благодарность настоящим звездам шоу-бизнеса, которые, по его словам, не стали разменивать свою совесть на бездарную и безвкусную помойку. А Ивлеевой Милонов посоветовал «годик посидеть без всяких передач и подумать над своим поведением». Он сомневается, что будет уголовное преследование участвовавших в вечеринке звезд.

У нас по закону можно быть безмозглым идиотом, это отличительная черта демократического общества. Насколько это подло для большинства людей нашей страны, которые живут ради победы и понимают, какой вызов стоит перед страной, видеть этих беснующихся. Уголовные преследования вряд ли могут быть, но не этично их куда-либо выпускать. Им точно нужен карантин, — подытожил Милонов.

Русская православная церковь (РПЦ) с непониманием относится к разврату. Так в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отреагировал на голую вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой.

Церковь, как и многие другие традиционные религиозные общины нашей страны, относится с непониманием к попыткам пропагандировать разврат, культ обнаженного человеческого тела и подрывать представление о приличиях в публичном пространстве

«Мы считаем, что именно это мероприятие, которое вызвало осуждение общественности, требует какой-то оценки, но она должна даваться соответствующими компетентными органами с точки зрения соблюдения отечественного законодательства. Что касается общественной реакции и действий общественников, которые последовали в ответ на эту вечеринку, мы считаем, что гражданское общество в России имеет право реагировать на подобного рода перформансы», — сказал представитель РПЦ.

Певица Лолита Милявская поддержала блогершу Настю Ивлееву после ее голой вечеринки.

Милявская призналась, что ей понравилось мероприятие. Она назвала дресс-код вечеринки смешным. По словам певицы, туда нужно было нарядиться во что-нибудь, что напоминало нагое тело, но «достаточно иронично и без всяких претензий на настоящую эротику».

«Все было сделано изящно и со вкусом. Цель — не нагота, а ироничное и красивое отношение к наготе. Одежда была выбрана всеми с иронией, голых людей не было, наоборот, все были чуть-чуть ангелами», — заявила исполнительница.

Блогерша Настя Ивлеева призналась, что ожидала комментариев с критикой своей вечеринки и заявила, что без подобного хейта жизнь была бы неинтересной. Об этом телеведущая заявила в своем Telegram-канале.

«Это того стоило, и я обожаю, что после каждой моей вечеринки пишут комментарии, что это разврат, хуже некуда, какая-то бесовщина и сатанизм. Хотя люди просто пришли красивые в красивых нарядах», — призналась звезда.

Ивлеева отметила при этом, что подобного рода мероприятия западных звезд публика воспринимает понимающе, в то время как российскую эстраду критикует.

«Выходят наши красивые, подтянутые артисты и все такие: ''Как так можно?! Эстрада опустилась''. Боже, я это так люблю. Пусть это никогда не проходит. Я не хочу, чтобы в этой стране и вообще в мире было полное принятие друг друга. Тогда станет так скучно, когда все друг друга будут любить, принимать и считать красивыми. Мы же просто загнемся от посредственности», — заявила Ивлеева.

Блогерша понадеялась, что хейт никогда не закончится и призвала писать больше комментариев, и высказывать больше негодования.

«Мы мощные — я и моя команда. Мы снова на 10 тысяч шагов впереди», — подытожила звезда.

Всю Россию поразила новость о «голой вечеринке», организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой. Участие в необычном празднике приняло множество российских знаменитостей. Позднее организаторов и участников призвали проверить на экстремизм и пропаганду ЛГБТ*. В беседе с «ФедералПресс» юрист Александр Карабанов рассказал, чем обернется проверка для Ивлеевой и прочих участников.

«Данная инициатива со стороны общественной организации «Зов народа» не будет иметь для Анастасии Ивлеевой никаких процессуальных последствий, а по результату проверки должно быть вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», отметил юрист.