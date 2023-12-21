В РПЦ отреагировали на голую вечеринку Ивлеевой

«Мы считаем, что именно это мероприятие, которое вызвало осуждение общественности, требует какой-то оценки, но она должна даваться соответствующими компетентными органами с точки зрения соблюдения отечественного законодательства. Что касается общественной реакции и действий общественников, которые последовали в ответ на эту вечеринку, мы считаем, что гражданское общество в России имеет право реагировать на подобного рода перформансы», — сказал представитель РПЦ.