Лолита о голой вечеринке Ивлеевой: «Изящно и со вкусом»

Певица Лолита Милявская поддержала блогершу Настю Ивлееву после ее голой вечеринки.

Милявская призналась, что ей понравилось мероприятие. Она назвала дресс-код вечеринки смешным. По словам певицы, туда нужно было нарядиться во что-нибудь, что напоминало нагое тело, но «достаточно иронично и без всяких претензий на настоящую эротику».

«Все было сделано изящно и со вкусом. Цель — не нагота, а ироничное и красивое отношение к наготе. Одежда была выбрана всеми с иронией, голых людей не было, наоборот, все были чуть-чуть ангелами», — заявила исполнительница.

Ивлеева провела вечеринку 20 декабря. Еее гостями стали Филипп Киркоров, Глюкоза, Ксения Собчак. Рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом Vacio, надел лишь носок на половой орган. Певец заявил, что не будет извиняться за то, что был одет в соответствии с дресс-кодом.