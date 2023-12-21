«Почти голая» вечеринка Ивлеевой: кого из звезд пригласили, кто отличился

Популярный блогер Анастасия Ивлеева анонсировала сразу две вечеринки. Изюминкой мероприятий является «почти голый» дресс-код. Одна из вечеринок уже прошла 20 декабря в московском клубе Mutabor. На закрытое мероприятие Ивлеева позвала главных звезд российского шоу-бизнеса. Кто из знаменитостей присутствовал на «событии года» и как они отличились — читайте в материале NEWS.ru.

Гости мероприятия и их экстравагантные образы

Видео дня

Ивлеева, рекламируя мероприятие, обещала раздеть звезд российского шоу-бизнеса. Можно с уверенностью сказать, что ей это удалось. Десятки знаменитостей появились в московском клубе в откровенных образах.

На закрытую вечеринку пришли такие мэтры светских хроник, как Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие известные лица. В ВИП-комнате также можно было заметить рэпера Джигана со своей супругой, Ксению Собчак, Глюкозу, Алену Водонаеву и других. Ивлеева в своем Telegram-канале поделилась кадрами с вечеринки.

Сама Ивлеева встречала гостей в черном пеньюаре и туфлях на высокой платформе, а изюминкой образа стало бриллиантовое колье, украшавшее нижнее белье блогерши. Организатор «почти голой» вечеринки призналась, что похудела на 14 килограммов.

Не отстала от Ивлеевой и известная как женщина без комплексов певица Лолита Милявская. В Mutabor она пришла в прозрачном белом комбинезоне, кружевных чулках с поясом и легкой накидке.

Поп-король Филипп Киркоров облачился в костюм из сетки, его примеру последовал и Дима Билан. Однако звездой вечера стал рэпер VACIO, на теле которого гордо развевался только один элемент одежды — носок бренда Balenciaga. Telegram-канал «Антиглянец» опубликовал фото с вечеринки.

Билеты для «черни» и ВИП-комната за миллион

Стоит отметить, что «почти голая» вечеринка, согласно анонсу Ивлеевой, продолжится и в четверг, 21 декабря. На нее уже сможет попасть любой желающий, однако за вход придется заплатить. Стандартный билет обойдется любителям экстравагантных вечеринок в 2500 рублей, а вот за ВИП-комнату придется раскошелиться на 1 млн рублей. При этом наличие билета не гарантирует прохождения фейсконтроля.

Дрэг-шоу «Королевские кобры» и вечеринка в честь 30-летия Ивлеевой

Блогерша известна не только эпатажными мероприятиями, но и такими же идеями. Например, Ивлеева выпустила новое дрэг-шоу на YouTube «Королевские кобры», где артисты мужского пола выступают перед публикой в ярких женских образах. Первый же выпуск вызвал бурю негодования: среди недовольных оказались как зрители, так и представители российской власти. Шоу Ивлеевой предложили запретить, а блогера незамедлительно отправить в тюрьму.

Актриса Мария Шукшина назвала шоу развращенным и сравнила с библейскими Содомом и Гоморрой.

Сама блогерша во время мероприятия «Королевские кобры» в концертном зале «Известия Hall» также отличилась. Ивлеева страстно поцеловала российскую телеведущую Ксению Собчак. Видео тут же разошлось по соцсетям. На кадрах видно, что инициативу проявила Ивлеева, но после поцелуя Собчак начала смеяться.

Свое 30-летие Ивлеева отпраздновала с размахом, устроив вечеринку-маскарад. Мероприятие было закрытым, однако видео юбилея появилось в Сети. Телеведущая потратила на вечеринку в честь юбилея около 10 млн рублей. Такую цифру привел организатор и ведущий мероприятий Сергей Пчела.

Вечеринка в честь дня рождения телеведущей прошла 12 марта в ресторане «Прага». На мероприятии побывали Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Ксения Собчак, тиктокер Даня Милохин, Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и многие другие.

Скандальная жизнь организатора «почти голой» вечеринки

Образ жизни Анастасии Ивлеевой нередко становится причиной скандалов. Так, недавно блогерша устроила фотосессию в храме, за что оказалась под прицелом верующих.

Звезда шоу-бизнеса выложила в соцсети фотографии, сделанные в доме Альяги в Лиме, Перу. На них неаккуратно причесанная Ивлеева одета в черное: приталенная футболка, короткие велосипедные шорты и массивные шнурованные ботинки.

Снимки были сделаны перед алтарем и крестом. На кадрах Ивлеева стоит на коленях на стуле, опираясь на подголовник, и исподлобья смотрит на религиозные символы. Среди русскоязычной аудитории новые фотографии блогерши вызвали негативную реакцию. В комментариях предположили, что телеведущая «с головой не дружит».

Не осталось без внимания и YouTube-шоу Ивлеевой «AgentShow DACHA». Блогерша заставила журналистку Алену Жигалову съесть сваренную морскую свинку. Интернет-пользователи обвинили участниц программы в негуманном отношении к домашним животным и живодерстве и пообещали обратиться к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с требованием закрыть шоу Ивлеевой.

Смена фамилии, роман с режиссером: последние новости об Ивлеевой

Недавно стало известно, что Ивлеева отказалась от фамилии бывшего мужа рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) спустя два года после расставания с ним. Звезда соцсетей получила новые документы 13 декабря. Пара подтвердила слухи о расставании в августе 2021 года, а в октябре 2023-го бывшие супруги завершили раздел имущества.

Блогер и телеведущая Наталья Гасанханова в эфире шоу «Злые языки» на RuTube также рассказала о романе Ивлеевой и бывшего мужа юмористки Екатерины Варнавы и режиссера сериала «Монастырь» Александра Молочникова.

«Я могла задать ей только один вопрос. Я говорю: „Что тебя связывает с Александром Молочниковым?“ Мы минут 15 сидели молчали, улыбались. И она говорит: „Мы дружим“. Но там все всем было понятно. Что ты вряд ли будешь 15 минут сидеть и... дружить. Я знаю, что у них были какие-то отношения», — заявила Гасанханова.

Ивлеева нередко попадала под прицел завистников. В интернете все чаще стали появляться слухи об ее худобе и странном поведении. Многие предположили, что такие изменения связаны с употреблением наркотиков. Однако психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что худоба и странное поведение не могут прямо свидетельствовать о наркозависимости человека.

«Сейчас у звезд мода на суперидеальное тело, они и пластической хирургией балуются, и на жестких диетах сидят, придерживаются здорового питания. Помимо этого делают липосакции. Поэтому обвинения в адрес Насти Ивлеевой, что она якобы употребляет наркотики и поэтому очень резко сбросила вес, ложные», — заявил эксперт.

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