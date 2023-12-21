Милонов высказался о полуобнаженной вечеринке Ивлеевой со звездами

У меня такое ощущение, что стадо обезьян ограбило ювелирный магазин и [магазин] нижнего белья, нацепили на себя как могли и бегают в стаде, тусуются, друг друга фотографируют, и им радостно от этого. На самом деле так мерзко от этого, особенно [учитывая] в какое время живем. Представляю, как сейчас мобилизованные и страдающие от боевых действий люди, как им тяжело видеть, как шимпанзе на жопу нацепило цацку за 23 млн, ходит и трясет своим причинным местом на камеру. Обезьяны ведут себя гораздо более прилично. Худшее проявление, которое может быть, абсолютно мерзкое и гадкое, — высказался Милонов.