Под угрозой депортации: в России закрыли бизнес певицы Анны Седоковой

ИП украинской певицы Анны Седоковой в России закрыли по решению налоговиков. Об этом сообщил портал «СтарХит». Как отметили журналисты, раньше артистка получала через ИП доходы от концертной деятельности. Впрочем, теперь выступать в России она больше не собирается, считает портал. По информации «СтарХита», Седокова с семьёй уже несколько лет живёт в США.

«Как видно из документации, Анна Седокова является гражданкой Украины. Впрочем, чтобы зарегистрировать своё ИП в России, вовсе не обязательно быть обладателем российского паспорта. Однако бизнес автоматически закрывается, когда заканчивается срок действия вида на жительство (ВНЖ). Видимо, так и произошло в случае артистки. Если ВНЖ подошёл к концу, Анна Седокова в течение 2 недель должна покинуть страну. Либо, если её поймают, певицу ждет процедура выдворения», — прокомментировал ситуацию юрист Михаил Алексеев.

По данным «СтарХита», в России у Седоковой остались две квартиры в элитных жилых комплексах. Певица купила их в ипотеку.

«Согласно последним данным, ежемесячный платёж только за одну из них составляет порядка 500 000 рублей. По слухам, Седокова всерьёз подумывает над тем, чтобы избавиться от этого имущества», — сообщил портал.

Сама певица пока не комментировала закрытие ИП, отказ от гастролей и возможную продажу недвижимости.

В апреле 2022 года стало известно, что музыкальный продюсер Константин Меладзе принял решение ликвидировать ООО «Группа "ВИА гра"» — в этом коллективе Седокова пела с 2002 по 2004 год. Впервые о закрытии группы Меладзе заявлял ещё в 2012 году, однако до последнего времени коллектив продолжал выступать и выпускать песни.

Бывшая участница музыкального коллектива «ВИА Гра», исполнительница Анна Седокова высказалась категорически против проведения вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

О позиции знаменитости сообщила блогер Елена Калина в комментарии порталу SOLENKA.INFO. По ее словам, после обострения общественно-политической обстановки Седокова опубликовала пост в личном микроблоге, где высказалась против действий Вооруженных сил РФ (ВС РФ) на Украине. Позднее звезда якобы удалила публикацию, поскольку столкнулась с волной критики.

По мнению блогера, несмотря на удаление поста, свою позицию певица не изменила. Артистка осуждает поведение России и призывает прекратить спецоперацию.

Напомним, спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса прокомментировали происходящее. Например, артистка театра и кино Чулпан Хаматова делает резкие высказывания, находясь за рубежом. По ее мнению, Россия «сошла с ума» еще 20 лет назад.

Однако много и тех, кто поддержал решение Москвы помочь республикам Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов ВСУ. Например, за высказался певец Николай Басков.

Знаменитости, покинувшие Россию, весьма неплохо здесь зарабатывали. «Комсомольская правда» выяснила, какие гонорары получали на частных мероприятиях уехавшие звезды.

Больше всех зарабатывала Алла Пугачева. Ее гонорар составлял 350 тыс. евро (21 млн рублей). Однако стоит отметить, что в последние годы певица не выступала на корпоративах.

Другие селебрити тоже зарабатывали баснословные деньги. Так, группа «Би-2» брала за выступление по 100 тыс. евро, Максим Галкин - 120 тыс., певица Земфира - 200 тыс.

Группа Little Big и Макс Барских за корпоративы получали по 60 тыс. евро. Иван Ургант был готов вести мероприятия за 75 тыс. По 80 тыс. евро брали за выступления Валерий Меладзе и София Ротару. Светлане Лободе платили по 90 тыс. евро.

По 35 тыс. брали за выступление на корпоративах Борис Гребенщиков, Лайма Вайкуле, Верка Сердючка и Иван Дорн. Ценник Веры Брежневой и Наргиз Закировой начинался от 45 тыс., а Ани Лорак и Александра Реввы - от 50 тыс.

Историк моды и ведущий «Модного приговора» Александр Васильев давал мастер-классы за 18 тыс. евро. Певица Монеточка выступала на частных вечеринках за 20 тыс. евро, актриса Ингеборга Дапкунайте получала за корпоративы по 25 тыс. евро, а певица Марув - 30 тыс. евро.

Живущая сейчас в Испании Татьяна Лазарева, за ведение корпоративов получала по 12 тыс. евро (около 720 тыс. рублей). Чуть больше, по 15 тыс. евро, на частных мероприятиях зарабатывали певица Анна Седокова и актриса Екатерина Варнава.

Певица Анна Седокова сейчас проживает в США, однако не так давно она купила квартиру в Москве за 90 млн рублей. Об этом пишет Super.ru.

Как уточняется, для покупки недвижимости Седокова оформила ипотеку. 28 февраля этого года певица заключила договор на приобретение 220-метровой квартиры в ЖК «Алые паруса» на Щукинской. Стоимость такой квартиры оценивается в минимум 90 млн рублей.

Это уже не первое жилье звезды в российской столице. В конце 2021 года Седокова приобрела две 60-метровые квартиры в ЖК «Сердце столицы» недалеко от «Москвы-Сити». Стоимость каждой из них оценивается примерно в 30 млн рублей.

Напомним, в начале этого года Седокова перебралась в США. Певица переехала из-за своего мужа, латвийский баскетболиста Яниса Тиммы, который теперь играет за команду «Лейкленд Мэджик». После переезда звезда призналась, что у нее обострилось хроническое заболевание. Певица страдает от тяжелой формы крапивницы.

39-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала в соцсетях фото в бикини в ответ на критику ее фигуры. Артистка заявила, что научилась слышать себя и перестала стремиться к вымышленному идеалу.

annasedokova/Instagram (организация запрещена в России) (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Люди постоянно хотят, чтобы ты был тем, кем они тебя представляют. Их не волнует, кто ты, что чувствуешь, что проживаешь сейчас. «Я хочу, чтобы ты была красивая и молодая всегда, чтобы ты выглядела в 40 на 20, вот тогда я тебя похвалю»...Но единственное «хочу», которое меня в мои почти 40 волнует, это «мое». И еще моей семьи...Если ты уважаешь свои границы, то никогда не сделаешь больно другому, нарушая его», — написала певица в соцсетях и закрыла возможность комментирования поста.

У знаменитости трое детей от разных мужчин. Отцом 17-летней Алины является футболист Валентин Белькевич (спортсмен умер в 2014 году. — Газета.Ru), а 11-летняя Моника родилась в браке певицы с бизнесменом Максимом Чернявским. У артистки также подрастает сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова, с которым она рассталась вскоре после появления ребенка на свет. А с 6 сентября 2020 года Анна Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой, общих детей у пары нет.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова призналась в личном блоге, что в 17 лет зарабатывала деньги в стриптиз-клубе. Певица тогда училась на платном отделении в Киевском национальном университете культуры и искусства, и она не хотела «сидеть на шее у матери».

«На собеседовании соврала, что мне 20 лет. Если бы наниматели знали о моем настоящем возрасте, меня бы туда ни за что не взяли. Я должна была вести мероприятие под названием «женский день». Платили мне 10 долларов за ночь, за эти деньги я, тогда еще совсем робкая и не знавшая жизни девочка, которая до этого целовалась только с помидорами, выходила на сцену и говорила: «А сейчас, девочки, приготовьтесь визжать и кричать, потому что на сцену выйдет неподражаемый и великолепный Тарзан». И уходила в гримерку, где все эти тарзаны разминались перед выходом на сцену», — поделилась артистка.

Анна Седокова рассказала, что хорошо справлялась с работой и добилась повышения: ей доверили самой составлять шоу-программы, искать стриптизеров, договариваться с ними о выступлениях. Певица стала зарабатывать в четыре раза больше, но увеличилась и нагрузка. Артистка возвращалась домой в 5 утра три раза в неделю, а через 2 часа вставала на пары в университет.