Названы гонорары Галкина и Пугачевой за выступления в России

Знаменитости, покинувшие Россию, весьма неплохо здесь зарабатывали. «Комсомольская правда» выяснила, какие гонорары получали на частных мероприятиях уехавшие звезды.
Больше всех зарабатывала Алла Пугачева. Ее гонорар составлял 350 тыс. евро (21 млн рублей). Однако стоит отметить, что в последние годы певица не выступала на корпоративах.
Другие селебрити тоже зарабатывали баснословные деньги. Так, группа «Би-2» брала за выступление по 100 тыс. евро, Максим Галкин - 120 тыс., певица Земфира - 200 тыс.
Группа Little Big и Макс Барских за корпоративы получали по 60 тыс. евро. Иван Ургант был готов вести мероприятия за 75 тыс. По 80 тыс. евро брали за выступления Валерий Меладзе и София Ротару. Светлане Лободе платили по 90 тыс. евро.
По 35 тыс. брали за выступление на корпоративах Борис Гребенщиков, Лайма Вайкуле, Верка Сердючка и Иван Дорн. Ценник Веры Брежневой и Наргиз Закировой начинался от 45 тыс., а Ани Лорак и Александра Реввы - от 50 тыс.
Историк моды и ведущий «Модного приговора» Александр Васильев давал мастер-классы за 18 тыс. евро. Певица Монеточка выступала на частных вечеринках за 20 тыс. евро, актриса Ингеборга Дапкунайте получала за корпоративы по 25 тыс. евро, а певица Марув - 30 тыс. евро.
Живущая сейчас в Испании Татьяна Лазарева, за ведение корпоративов получала по 12 тыс. евро (около 720 тыс. рублей). Чуть больше, по 15 тыс. евро, на частных мероприятиях зарабатывали певица Анна Седокова и актриса Екатерина Варнава.