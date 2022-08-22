Названы гонорары Галкина и Пугачевой за выступления в России

Знаменитости, покинувшие Россию, весьма неплохо здесь зарабатывали. «Комсомольская правда» выяснила, какие гонорары получали на частных мероприятиях уехавшие звезды.

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Больше всех зарабатывала Алла Пугачева. Ее гонорар составлял 350 тыс. евро (21 млн рублей). Однако стоит отметить, что в последние годы певица не выступала на корпоративах.

Другие селебрити тоже зарабатывали баснословные деньги. Так, группа «Би-2» брала за выступление по 100 тыс. евро, Максим Галкин - 120 тыс., певица Земфира - 200 тыс.

Группа Little Big и Макс Барских за корпоративы получали по 60 тыс. евро. Иван Ургант был готов вести мероприятия за 75 тыс. По 80 тыс. евро брали за выступления Валерий Меладзе и София Ротару. Светлане Лободе платили по 90 тыс. евро.

По 35 тыс. брали за выступление на корпоративах Борис Гребенщиков, Лайма Вайкуле, Верка Сердючка и Иван Дорн. Ценник Веры Брежневой и Наргиз Закировой начинался от 45 тыс., а Ани Лорак и Александра Реввы - от 50 тыс.

Историк моды и ведущий «Модного приговора» Александр Васильев давал мастер-классы за 18 тыс. евро. Певица Монеточка выступала на частных вечеринках за 20 тыс. евро, актриса Ингеборга Дапкунайте получала за корпоративы по 25 тыс. евро, а певица Марув - 30 тыс. евро.