В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты заработки на корпоративах уехавших из России звезд

Елена Прошина

Знаменитости, покинувшие Россию, весьма неплохо здесь зарабатывали. «Комсомольская правда» выяснила, какие гонорары получали на частных мероприятиях уехавшие звезды.

Названы гонорары Галкина и Пугачевой за выступления в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Больше всех зарабатывала Алла Пугачева. Ее гонорар составлял 350 тыс. евро (21 млн рублей). Однако стоит отметить, что в последние годы певица не выступала на корпоративах.

Другие селебрити тоже зарабатывали баснословные деньги. Так, группа «Би-2» брала за выступление по 100 тыс. евро, Максим Галкин - 120 тыс., певица Земфира - 200 тыс.

Группа Little Big и Макс Барских за корпоративы получали по 60 тыс. евро. Иван Ургант был готов вести мероприятия за 75 тыс. По 80 тыс. евро брали за выступления Валерий Меладзе и София Ротару. Светлане Лободе платили по 90 тыс. евро.

По 35 тыс. брали за выступление на корпоративах Борис Гребенщиков, Лайма Вайкуле, Верка Сердючка и Иван Дорн. Ценник Веры Брежневой и Наргиз Закировой начинался от 45 тыс., а Ани Лорак и Александра Реввы - от 50 тыс.

Галкин раскрыл отношение к нему россиян

Историк моды и ведущий «Модного приговора» Александр Васильев давал мастер-классы за 18 тыс. евро. Певица Монеточка выступала на частных вечеринках за 20 тыс. евро, актриса Ингеборга Дапкунайте получала за корпоративы по 25 тыс. евро, а певица Марув - 30 тыс. евро.

Живущая сейчас в Испании Татьяна Лазарева, за ведение корпоративов получала по 12 тыс. евро (около 720 тыс. рублей). Чуть больше, по 15 тыс. евро, на частных мероприятиях зарабатывали певица Анна Седокова и актриса Екатерина Варнава.

Шоу-бизнес,Макс Барских,Иван Дорн,Татьяна Лазарева,Максим Галкин,Иван Ургант,Ингеборга Дапкунайте,Светлана Лобода,Александр Васильев,Вера Брежнева,Екатерина Варнава,Валерий Меладзе,София Ротару,Лайма Вайкуле,Анна Седокова,Алла Пугачева,Борис Гребенщиков,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители