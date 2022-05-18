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1 час назад

Анна Седокова призналась, что в 17 лет зарабатывала деньги в стриптиз-клубе

Газета.Ru

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова призналась в личном блоге, что в 17 лет зарабатывала деньги в стриптиз-клубе. Певица тогда училась на платном отделении в Киевском национальном университете культуры и искусства, и она не хотела «сидеть на шее у матери».

Анна Седокова призналась, что незаконно работала стриптиз-клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На собеседовании соврала, что мне 20 лет. Если бы наниматели знали о моем настоящем возрасте, меня бы туда ни за что не взяли. Я должна была вести мероприятие под названием «женский день». Платили мне 10 долларов за ночь, за эти деньги я, тогда еще совсем робкая и не знавшая жизни девочка, которая до этого целовалась только с помидорами, выходила на сцену и говорила:

«А сейчас, девочки, приготовьтесь визжать и кричать, потому что на сцену выйдет неподражаемый и великолепный Тарзан». И уходила в гримерку, где все эти тарзаны разминались перед выходом на сцену», — поделилась артистка.

Анна Седокова рассказала, что хорошо справлялась с работой и добилась повышения: ей доверили самой составлять шоу-программы, искать стриптизеров, договариваться с ними о выступлениях. Певица стала зарабатывать в четыре раза больше, но увеличилась и нагрузка. Артистка возвращалась домой в 5 утра три раза в неделю, а через 2 часа вставала на пары в университет.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» не жалеет об этом периоде, поскольку считает, что прошла хорошую школу жизни.

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
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