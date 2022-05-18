Анна Седокова призналась, что незаконно работала стриптиз-клубе

«На собеседовании соврала, что мне 20 лет. Если бы наниматели знали о моем настоящем возрасте, меня бы туда ни за что не взяли. Я должна была вести мероприятие под названием «женский день». Платили мне 10 долларов за ночь, за эти деньги я, тогда еще совсем робкая и не знавшая жизни девочка, которая до этого целовалась только с помидорами, выходила на сцену и говорила: