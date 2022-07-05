В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
25 минут назад

Певица Анна Седокова выступила против спецоперации на Украине

Бывшая участница музыкального коллектива «ВИА Гра», исполнительница Анна Седокова высказалась категорически против проведения вынужденной спецоперации по защите мирногонаселения Донбасса.

Седокова высказалась о спецоперации России на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О позиции знаменитости сообщила блогер Елена Калина в комментарии порталу SOLENKA.INFO. По ее словам, после обострения общественно-политической обстановки Седокова опубликовала пост в личном микроблоге, где высказалась против действий Вооруженных сил РФ (ВС РФ) на Украине. Позднее звезда якобы удалила публикацию, поскольку столкнулась с волной критики. По мнению блогера, несмотря на удаление поста, свою позицию певица не изменила.

Артистка осуждает поведение России и призывает прекратитьспецоперацию.

Напомним, спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса прокомментировали происходящее. Например, артистка театра и кино Чулпан Хаматова делает резкие высказывания, находясь за рубежом.По ее мнению, Россия «сошла с ума» еще 20 лет назад.

Однако много и тех, кто поддержал решение Москвы помочь республикам Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов ВСУ. Например, за высказался певец Николай Басков.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители