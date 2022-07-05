Седокова высказалась о спецоперации России на Украине

Бывшая участница музыкального коллектива «ВИА Гра», исполнительница Анна Седокова высказалась категорически против проведения вынужденной спецоперации по защите мирногонаселения Донбасса.

О позиции знаменитости сообщила блогер Елена Калина в комментарии порталу SOLENKA.INFO. По ее словам, после обострения общественно-политической обстановки Седокова опубликовала пост в личном микроблоге, где высказалась против действий Вооруженных сил РФ (ВС РФ) на Украине. Позднее звезда якобы удалила публикацию, поскольку столкнулась с волной критики. По мнению блогера, несмотря на удаление поста, свою позицию певица не изменила.

Артистка осуждает поведение России и призывает прекратитьспецоперацию.

Напомним, спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса прокомментировали происходящее. Например, артистка театра и кино Чулпан Хаматова делает резкие высказывания, находясь за рубежом.По ее мнению, Россия «сошла с ума» еще 20 лет назад.