Седокова купила квартиру в Москве за 90 млн рублей

Певица Анна Седокова сейчас проживает в США, однако не так давно она купила квартиру в Москве за 90 млн рублей. Об этом пишет Super.ru.

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Как уточняется, для покупки недвижимости Седокова оформила ипотеку. 28 февраля этого года певица заключила договор на приобретение 220-метровой квартиры в ЖК «Алые паруса» на Щукинской. Стоимость такой квартиры оценивается в минимум 90 млн рублей.

Это уже не первое жилье звезды в российской столице. В конце 2021 года Седокова приобрела две 60-метровые квартиры в ЖК «Сердце столицы» недалеко от «Москвы-Сити». Стоимость каждой из них оценивается примерно в 30 млн рублей.