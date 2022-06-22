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24 минуты назад

Седокова купила квартиру в Москве за 90 млн рублей

Елена Прошина

Певица Анна Седокова сейчас проживает в США, однако не так давно она купила квартиру в Москве за 90 млн рублей. Об этом пишет Super.ru.

Седокова купила квартиру в Москве за 90 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, для покупки недвижимости Седокова оформила ипотеку. 28 февраля этого года певица заключила договор на приобретение 220-метровой квартиры в ЖК «Алые паруса» на Щукинской. Стоимость такой квартиры оценивается в минимум 90 млн рублей.

Седокова пожаловалась на проблемы в личной жизни

Это уже не первое жилье звезды в российской столице. В конце 2021 года Седокова приобрела две 60-метровые квартиры в ЖК «Сердце столицы» недалеко от «Москвы-Сити». Стоимость каждой из них оценивается примерно в 30 млн рублей.

Напомним, в начале этого года Седокова перебралась в США. Певица переехала из-за своего мужа, латвийский баскетболиста Яниса Тиммы, который теперь играет за команду «Лейкленд Мэджик». После переезда звезда призналась, что у нее обострилось хроническое заболевание. Певица страдает от тяжелой формы крапивницы.

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
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