По данным Mash, вечером 4 февраля Альшанского пришла навестить знакомая. Он не открыл, женщина выяснила, что дверь заперта изнутри, и вызвала полицию.

Когда дверь вскрыли, актера нашли на диване без сознания. Врачи скорой помощи констатировали его смерть.

По словам подруги, у актера были проблемы с давлением, но в последнее время он чувствовал себя хорошо. Полицейские начали проверку из-за его смерти.

По данным портала Kino-teatr.ru, Альшанский снялся в сериалах «Бригада», «Майор Гром», «Полицейский с Рублёвки», «Молодежка» и многих других.

Как сообщал «Рамблер», 27 января на 69-м году жизни скончался актер Юрий Лахин , сыгравший в «Молодежке» и «Вечном зове».

В декабре Лахин переболел коронавирусом, позже компьютерная томография показала осложнения и его положили в больницу, врачи спасти его не смогли.