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Москва

Умер актер из «Бригады» 

Александр Котлеткин 1 час назад
Актер Виталий Альшанский скончался на 53-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, вечером 4 февраля Альшанского пришла навестить знакомая. Он не открыл, женщина выяснила, что дверь заперта изнутри, и вызвала полицию.
Когда дверь вскрыли, актера нашли на диване без сознания. Врачи скорой помощи констатировали его смерть.
По словам подруги, у актера были проблемы с давлением, но в последнее время он чувствовал себя хорошо. Полицейские начали проверку из-за его смерти.
По данным портала Kino-teatr.ru, Альшанский снялся в сериалах «Бригада», «Майор Гром», «Полицейский с Рублёвки», «Молодежка» и многих других.
Как сообщал «Рамблер», 27 января на 69-м году жизни скончался актер Юрий Лахин, сыгравший в «Молодежке» и «Вечном зове».
В декабре Лахин переболел коронавирусом, позже компьютерная томография показала осложнения и его положили в больницу, врачи спасти его не смогли.
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Шоу-бизнес , Фото , Юрий Лахин , Виталий Альшанский
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