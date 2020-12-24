Умерла топ-модель 90-х Стелла Теннант 

Британская топ-модель Стелла Теннант скончалась в возрасте 50 лет, об этом сообщает Газета.Ru.

«С величайшей печалью мы сообщаем о внезапной смерти Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года. Стелла была чудесной женщиной и вдохновением для всех нас. Нам будет ее очень не хватать», — говорится в заявлении родственников Теннант.

Стелла Теннант родилась в семье потомственных аристократов и начала карьеру модели в 1990-х. Она считалась музой известного модельера Карла Лагерфельда

В полиции Шотландии заявили об отсутствии подозрительных обстоятельств, связанных с кончиной Теннант. Детали прощания будут объявлены позже.