Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Умерла топ-модель 90-х Стелла Теннант 

Александр Котлеткин 1 час назад
Британская топ-модель Стелла Теннант скончалась в возрасте 50 лет, об этом сообщает Газета.Ru.
«С величайшей печалью мы сообщаем о внезапной смерти Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года. Стелла была чудесной женщиной и вдохновением для всех нас. Нам будет ее очень не хватать», — говорится в заявлении родственников Теннант.
Стелла Теннант родилась в семье потомственных аристократов и начала карьеру модели в 1990-х. Она считалась музой известного модельера Карла Лагерфельда.
В полиции Шотландии заявили об отсутствии подозрительных обстоятельств, связанных с кончиной Теннант. Детали прощания будут объявлены позже.
Видео дня. Виктория Боня и Марат Сафин спровоцировали слухи о романе
Шоу-бизнес , Фото , Карл Лагерфельд , Стелла Теннант , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновения протестующих с силовиками начались в Ереване
00:56
Столкновения протестующих с силовиками начались в Ереване
В мире
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
01:10
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
Происшествия
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
01:27
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
Политика
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
Опубликовано видео «кровавой» реки в Карелии
01:27
Опубликовано видео «кровавой» реки в Карелии
Происшествия
Видео с ужесточением правил проведения митингов
01:18
Видео с ужесточением правил проведения митингов
Политика
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
01:04
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
Армия
Появилось видео полевых сборов снайперов ВДВ
01:04
Появилось видео полевых сборов снайперов ВДВ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение