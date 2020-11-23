Младшая сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна перенесла инсульт. Как сообщает Lenta.ru, 32-летняя блогерша почувствовала себя плохо утром 12 ноября. Сотрудники скорой помощи предложили Бузовой выпить валерьянки и поспать, однако ее партнер оперативно отвез ее в ближайшую клинику к неврологу, где ей экстренно оказали медицинскую помощь.
По ее словам девушки, самое страшное состояние было, когда она не могла разговаривать и только «мычала и ревела от безысходности». Кроме того, у Бузовой у нее отнялась правая рука и нога.
Сейчас Анна проходит реабилитацию, может разговаривать и произносить скороговорки.
«Ждем, когда она вернется домой. Не знаем пока, когда это случится. Есть последствия инсульта, какие точно, не знаем, ждем, как пройдет восстановление. Мне тяжело об этом говорить, извините», — прокомментировала мама Ольги и Анны Ирина Бузова изданию «Комсомольской правде».