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Как выглядит сын Михаила Круга 

Александр Котлеткин 1 час назад
18-летний сын Михаила Круга покорил россиян. Александр Круг появился вместе с матерью, Ириной Круг, в программе "Привет, Андрей!", где они вместе спели песню "Вот и все". Александр Круг родился за месяц до гибели своего знаменитого отца, которого застрелили в собственном доме в 2002 году. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
Гости шоу назвали сына Михаила Круга симпотягой и пожелали ему хорошей творческой дороги.
Александр Круг учится в театральный институт имени Бориса Щукина и дает собственные концерты. Парень часто фотографируется со знаменитой мамой и признается, что семья и близкие — это самое ценное.
«Прожить всю жизнь так и не увидев тебя. Я всегда чувствую твоё присутствие рядом… с днём рождения, папа», — написал в годовщину гибели отца Александр у себя в блоге в Instagram.
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Шоу-бизнес , Фото , Ирина Круг , Михаил Круг
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