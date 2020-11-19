Как выглядит сын Михаила Круга 

18-летний сын Михаила Круга покорил россиян. Александр Круг появился вместе с матерью, Ириной Круг , в программе "Привет, Андрей!", где они вместе спели песню "Вот и все". Александр Круг родился за месяц до гибели своего знаменитого отца, которого застрелили в собственном доме в 2002 году. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Гости шоу назвали сына Михаила Круга симпотягой и пожелали ему хорошей творческой дороги.

Александр Круг учится в театральный институт имени Бориса Щукина и дает собственные концерты. Парень часто фотографируется со знаменитой мамой и признается, что семья и близкие — это самое ценное.

«Прожить всю жизнь так и не увидев тебя. Я всегда чувствую твоё присутствие рядом… с днём рождения, папа», — написал в годовщину гибели отца Александр у себя в блоге в Instagram.