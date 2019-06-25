Умерла актриса Алла Покровская

Актриса и преподаватель Школы-студии МХАТ, мать актера Михаила Ефремова Алла Покровская ушла из жизни. Об этом со ссылкой на администрацию МХАТ им. Чехова сообщает сегодня Super.

По данным издания, народная артистка РСФСР умерла на 82-м году жизни.

Алла Покровская родилась в столице в творческой семье и с детства мечтала стать актрисой. В 1959 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего ее приняли в труппу "Современника", где она проработала 45 лет.

Алла Покровская работала в театре «Современник» около 45 лет, сыграв в спектаклях: «Пять вечеров», «Голый король», «Вечно живые», «Старшая сестра», «Без креста!», «В день свадьбы», «Оглянись во гневе».

В кино Покровская дебютировала в 1965 году в роли Ольги Перовой в картине «Строится мост».

Также Покровская озвучила немало мультфильмов, среди которых «Великан-эгоист», «Сказка о царе Салтане», «Крококот». Начиная с 2004 года, актриса играла на сцене МХТ им. Чехова.