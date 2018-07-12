Украина прощается с Веркой Сердючкой 

1/13 Украинский артист Андрей Данилко анонсировал прощальный тур в образе прославившей его Верки Сердючки Фото: YouTube

2/13 Последнее выступление Сердючки перед прощальными гастролями состоится 13 июля в Одессе Фото: YouTube

3/13 Данилко отметил, что на этом концерте будут представлены несколько новых песен ТАСС Фото:

4/13 Ранее в интервью «Вестям» Данилко говорил, что в рамках последних гастролей Сердючки он хочет посетить Германию и Израиль, а окончательно попрощаться со зрителями на Украине Фото: YouTube

5/13 По словам артиста, с помощью прощального тура он хочет поблагодарить людей, которые дали «жившему в пристройке мальчику из Полтавы» возможность зарабатывать, «жить на Крещатике и, в принципе, не работать» ТАСС Фото:

6/13 Андрей Данилко, 2005 год ТАСС Фото:

7/13 Андрей Данилко в роли Веры Сердючки - ведущей популярной телепередачи "СВ-шоу" на телеканале ТВ-6, 1999 год ТАСС Фото:

8/13 Впервые Данилко примерил на себя образ Верки Сердючки в 1993 году на "Юморине" в Полтаве. Тогда же он получил приз конкурса "Курская аномалия" за лучшую актёрскую работу и стал лауреатом конкурса "Всемих" в Киеве с номером "Проводница" - именно такая роль изначально была уготована Сердючке YouTube Фото:

9/13 Постепенно персонаж развивался и совершенствовался, а однажды даже запел РИА Новости Фото:

10/13 Так, в 2007 году Сердючка выступила на "Евровидении" и заняла там второе место Фото: YouTube