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Украина прощается с Веркой Сердючкой
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Украина прощается с Веркой Сердючкой 

Рамблер 7 часов назад
Украинский артист Андрей Данилко анонсировал прощальный тур в образе прославившей его Верки Сердючки. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
1/13  Украинский артист Андрей Данилко анонсировал прощальный тур в образе прославившей его Верки Сердючки
Фото:
2/13  Последнее выступление Сердючки перед прощальными гастролями состоится 13 июля в Одессе
Фото:
3/13  Данилко отметил, что на этом концерте будут представлены несколько новых песен
Фото:
4/13  Ранее в интервью «Вестям» Данилко говорил, что в рамках последних гастролей Сердючки он хочет посетить Германию и Израиль, а окончательно попрощаться со зрителями на Украине
Фото:
5/13  По словам артиста, с помощью прощального тура он хочет поблагодарить людей, которые дали «жившему в пристройке мальчику из Полтавы» возможность зарабатывать, «жить на Крещатике и, в принципе, не работать»
Фото:
6/13  Андрей Данилко, 2005 год
Фото:
7/13  Андрей Данилко в роли Веры Сердючки - ведущей популярной телепередачи "СВ-шоу" на телеканале ТВ-6, 1999 год
Фото:
8/13  Впервые Данилко примерил на себя образ Верки Сердючки в 1993 году на "Юморине" в Полтаве. Тогда же он получил приз конкурса "Курская аномалия" за лучшую актёрскую работу и стал лауреатом конкурса "Всемих" в Киеве с номером "Проводница" - именно такая роль изначально была уготована Сердючке
Фото:
9/13  Постепенно персонаж развивался и совершенствовался, а однажды даже запел
Фото:
10/13  Так, в 2007 году Сердючка выступила на "Евровидении" и заняла там второе место
Фото:
11/13 
Фото:
12/13 
Фото:
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Фото:
Украинский артист Андрей Данилко анонсировал прощальный тур в образе прославившей его Верки Сердючки. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
Последнее выступление Сердючки перед прощальными гастролями состоится 13 июля в Одессе. Данилко отметил, что на этом концерте будут представлены несколько новых песен. Ранее в интервью «Вестям» Данилко говорил, что в рамках последних гастролей Сердючки он хочет посетить Германию и Израиль, а окончательно попрощаться со зрителями на Украине.
По словам артиста, с помощью прощального тура он хочет поблагодарить людей, которые дали «жившему в пристройке мальчику из Полтавы» возможность зарабатывать, «жить на Крещатике и, в принципе, не работать».
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