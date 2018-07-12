Украина прощается с Веркой Сердючкой 

Украинский артист Андрей Данилко анонсировал прощальный тур в образе прославившей его Верки Сердючки. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
Последнее выступление Сердючки перед прощальными гастролями состоится 13 июля в Одессе. Данилко отметил, что на этом концерте будут представлены несколько новых песен. Ранее в интервью «Вестям» Данилко говорил, что в рамках последних гастролей Сердючки он хочет посетить Германию и Израиль, а окончательно попрощаться со зрителями на Украине.
По словам артиста, с помощью прощального тура он хочет поблагодарить людей, которые дали «жившему в пристройке мальчику из Полтавы» возможность зарабатывать, «жить на Крещатике и, в принципе, не работать».