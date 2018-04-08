Скончалась Анжелика Волчкова 

Скончалась ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика Волчкова.
1/9 Ведущая актриса московского театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика Волчкова умерла в ночь на 8 апреля после тяжелой болезни в возрасте 47 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
4/9 11 апреля на сцене "Школы современной пьесы" покажут спектакль «Шинель/Пальто» по Гоголю. Он будет посвящен памяти народного артиста РФ Альберта Филозова, который умер 11 апреля 2016 года и Анжелики Волчковой, которая играла в нем главную женскую роль.