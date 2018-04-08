Скончалась Анжелика Волчкова 

Ведущая актриса московского театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика Волчкова умерла в ночь на 8 апреля после тяжелой болезни в возрасте 47 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

1/9 Ведущая актриса московского театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика Волчкова умерла в ночь на 8 апреля после тяжелой болезни в возрасте 47 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Она также известна по сериалам «Возвращение Мухтара», «Лондонград» и «Громовы. Дом надежды»

2/9 Она также известна по сериалам «Возвращение Мухтара», «Лондонград» и «Громовы. Дом надежды»