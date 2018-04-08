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Скончалась Анжелика Волчкова
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Скончалась Анжелика Волчкова 

Рамблер 38 минут назад
Скончалась ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика Волчкова.
1/9  Ведущая актриса московского театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика Волчкова умерла в ночь на 8 апреля после тяжелой болезни в возрасте 47 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
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2/9  Она также известна по сериалам «Возвращение Мухтара», «Лондонград» и «Громовы. Дом надежды»
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3/9  Прощание с актрисой состоится 10 апреля в театре «Школа современной пьесы».
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4/9  11 апреля на сцене "Школы современной пьесы" покажут спектакль «Шинель/Пальто» по Гоголю. Он будет посвящен памяти народного артиста РФ Альберта Филозова, который умер 11 апреля 2016 года и Анжелики Волчковой, которая играла в нем главную женскую роль.
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5/9  Анжелика Волчкова родилась 10 сентября 1970 года.
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6/9  Она выпускница Саратовской государственной консерватории и ВГИК им. Сергея Герасимова (мастерская Марлена Хуциева и Иосифа Райхельгауза).
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7/9  С 1995 года была актрисой московского театра "Школа современной пьесы", заслуженная артистка России.
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По решению родственников, Волчкова будет похоронена у себя на родине в Пензе.
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