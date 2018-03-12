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Скончался Олег Табаков
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Скончался Олег Табаков 

Рамблер 2 часа назад
В Москве на 83-м году жизни скончался художественный руководитель МХАТ им. Чехова, актер и режиссер Олег Табаков.
1/10  Сегодня у Олега Павловича произошел сердечный приступ. Он скончался в 16 часов 15 минут
Фото:
2/10  Олег Табаков – актер, режиссер, художественный руководитель МХТ им Чехова и театра «Табакерка», продюсер, педагог. На фото: Олег Табаков в роли Николая Бабушкина в фильме "Молодо - зелено", 1962
Фото:
3/10  Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. В юности Табаков занимался в театральном кружке «Молодая гвардия» в Саратовском дворце пионеров, после чего принял решение стать артистом. На фото: Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме "Война и мир", 1965
Фото:
4/10  После окончания Школы-студии МХТ вместе с Олегом Ефремовым и другими артистами основал театр «Современник». В 1983 году по приглашению Ефремова перешел во МХТ имени Чехова. В 1977 году в подвале бывшего угольного склада на улице Чаплыгина организовал театр «Табакерка». На фото: рабочий момент фильма Никиты Михалкова по мотивам романа Гончарова «Обломов», 1979
Фото:
5/10  Актер Олег Табаков в роли Шелленберга и актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны", 1974
Фото:
6/10  Людмила Гурченко и Олег Табаков, 1998
Фото:
7/10  С 2000 года Табаков совмещал художественное руководство МХТом и «Табакеркой», руководство кафедрой актерского мастерства в Школе-студии МХТ, преподавательскую деятельность, съемки в кино и режиссуру
Фото:
8/10  Супруга Президента РФ Наина Ельцина (слева) и супруга Президента США Хилари Клинтон (в центре) беседуют с актером и режиссером Олегом Табаковым (справа) после посещения его театра-студии, 1995
Фото:
9/10  Народный артист СССР Олег Табаков с женой Мариной Зудиной и сыном Павлом, 2005 год
Фото:
10/10  Художественный руководитель театров "Табакерка" и МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной, 2014
Фото:
В Москве на 83-м году жизни скончался художественный руководитель МХТ им. Чехова, актер и режиссер Олег Табаков. 12 марта артиста отключили от систем жизнеобеспечения, сообщает Telegram-канал Mash.
Последние несколько месяцев Табаков находился в больнице в бессознательном состоянии. 27 ноября прошлого года ему диагностировали сепсис, позже актеру установили искусственное дыхательное горло — трахеостому.
Врачи делали самые пессимистичные прогнозы, однако родственники не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности.
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