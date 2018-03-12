Скончался Олег Табаков 

1/10 Сегодня у Олега Павловича произошел сердечный приступ. Он скончался в 16 часов 15 минут ТАСС Фото:

2/10 Олег Табаков – актер, режиссер, художественный руководитель МХТ им Чехова и театра «Табакерка», продюсер, педагог. На фото: Олег Табаков в роли Николая Бабушкина в фильме "Молодо - зелено", 1962 РИА Новости Фото:

3/10 Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. В юности Табаков занимался в театральном кружке «Молодая гвардия» в Саратовском дворце пионеров, после чего принял решение стать артистом. На фото: Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме "Война и мир", 1965 РИА Новости Фото:

4/10 После окончания Школы-студии МХТ вместе с Олегом Ефремовым и другими артистами основал театр «Современник». В 1983 году по приглашению Ефремова перешел во МХТ имени Чехова. В 1977 году в подвале бывшего угольного склада на улице Чаплыгина организовал театр «Табакерка». На фото: рабочий момент фильма Никиты Михалкова по мотивам романа Гончарова «Обломов», 1979 ТАСС Фото:

5/10 Актер Олег Табаков в роли Шелленберга и актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны", 1974 РИА Новости Фото:

6/10 Людмила Гурченко и Олег Табаков, 1998 РИА Новости Фото:

7/10 С 2000 года Табаков совмещал художественное руководство МХТом и «Табакеркой», руководство кафедрой актерского мастерства в Школе-студии МХТ, преподавательскую деятельность, съемки в кино и режиссуру ТАСС Фото:

8/10 Супруга Президента РФ Наина Ельцина (слева) и супруга Президента США Хилари Клинтон (в центре) беседуют с актером и режиссером Олегом Табаковым (справа) после посещения его театра-студии, 1995 РИА Новости Фото:

9/10 Народный артист СССР Олег Табаков с женой Мариной Зудиной и сыном Павлом, 2005 год ТАСС Фото: