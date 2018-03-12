Скончался Олег Табаков 

В Москве на 83-м году жизни скончался художественный руководитель МХТ им. Чехова, актер и режиссер Олег Табаков. 12 марта артиста отключили от систем жизнеобеспечения, сообщает Telegram-канал Mash.
Последние несколько месяцев Табаков находился в больнице в бессознательном состоянии. 27 ноября прошлого года ему диагностировали сепсис, позже актеру установили искусственное дыхательное горло — трахеостому.
Врачи делали самые пессимистичные прогнозы, однако родственники не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности.
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