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БРИКС-2024: кто приехал на саммит в Казань

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Председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо на переднем плане) во время концерта перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 22 октября 2024 года.
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Председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо на переднем плане) во время концерта перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 22 октября 2024 года. 
© Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Октябрь 2024 года.
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Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Октябрь 2024 года. 
© Пелагия Тихонова/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Октябрь 2024 года.
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Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Октябрь 2024 года. 
© Yegor Aleyev/ТАСС
Церемония встречи участников XVI саммита БРИКС. Октябрь 2024 года.
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Церемония встречи участников XVI саммита БРИКС. Октябрь 2024 года. 
© Илья Питалев/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибывает в аэропорт Казани для участия в саммите БРИКС. Октябрь 2024 года.
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибывает в аэропорт Казани для участия в саммите БРИКС. Октябрь 2024 года. 
© Пелагия Тихонова/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости
Посетитель экспозиции «Этнографическая мозаика» во время саммита БРИКС в Казани. Октябрь 2024 года.
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Посетитель экспозиции «Этнографическая мозаика» во время саммита БРИКС в Казани. Октябрь 2024 года. 
© Максим Богодвид/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости
Световое шоу на стенах Казанского кремля в рамках саммита БРИКС. Октябрь 2024 года.
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Световое шоу на стенах Казанского кремля в рамках саммита БРИКС. Октябрь 2024 года. 
© Donat Sorokin/ТАСС
Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане (вторая справа), прибывает в аэропорт Казани для участия в саммите БРИКС. Октябрь 2024 года.
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Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане (вторая справа), прибывает в аэропорт Казани для участия в саммите БРИКС. Октябрь 2024 года. 
© Илья Питалев/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости
Участники саммита БРИКС приветствуют председателя КНР Си Цзиньпина в Казани. Октябрь 2024 года.
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Участники саммита БРИКС приветствуют председателя КНР Си Цзиньпина в Казани. Октябрь 2024 года. 
© Bai Xueqi/Global Look Press

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибывает в аэропорт Казани для участия в саммите БРИКС. Октябрь 2024 года.
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибывает в аэропорт Казани для участия в саммите БРИКС. Октябрь 2024 года. 
© Илья Питалев/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости
Участники программы приветствия делегатов во время саммита БРИКС в Казани. Октябрь 2024 года.
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Участники программы приветствия делегатов во время саммита БРИКС в Казани. Октябрь 2024 года. 
© Yue Yuewei/Global Look Press
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибывает в аэропорт Казани для участия в саммите БРИКС. Октябрь 2024 года.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибывает в аэропорт Казани для участия в саммите БРИКС. Октябрь 2024 года. 
© Александр Вильф/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости
Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани прибывает в аэропорт Казани для участия в саммите БРИКС. Октябрь 2024 года.
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Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани прибывает в аэропорт Казани для участия в саммите БРИКС. Октябрь 2024 года. 
© Alexei Danichev/Brics-Russia2024/Global Look Press
Премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом (слева) в рамках саммита БРИКС. Октябрь 2024 года.
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом (слева) в рамках саммита БРИКС. Октябрь 2024 года. 
© Pib/Press Information/Global Look Press

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Работа Международного пресс-центра саммита БРИКС. Октябрь 2024 года.
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Работа Международного пресс-центра саммита БРИКС. Октябрь 2024 года. 
© Максим Богодвид/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Октябрь 2024 года.
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Октябрь 2024 года. 
© Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости
Работа Международного пресс-центра саммита БРИКС. Октябрь 2024 года.
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Работа Международного пресс-центра саммита БРИКС. Октябрь 2024 года. 
© Максим Богодвид/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости
Министр иностранных дел Никарагуа Вальдрак Людвинг Джентске Уитакер прибывает в аэропорт Казани для участия в саммите БРИКС. Октябрь 2024 года.
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Министр иностранных дел Никарагуа Вальдрак Людвинг Джентске Уитакер прибывает в аэропорт Казани для участия в саммите БРИКС. Октябрь 2024 года. 
© Пелагия Тихонова/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости
Президент ЮАР Сирил Рамафоза (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом концерта и неформального обеда для глав делегаций стран БРИКС. Октябрь 2024 года.
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Президент ЮАР Сирил Рамафоза (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом концерта и неформального обеда для глав делегаций стран БРИКС. Октябрь 2024 года. 
© Михаил Метцель/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

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Певец Сиябулела Нтлале (ЮАР) во время выступления на гала-концерте с участием артистов стран БРИКС в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Октябрь 2024 года.
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Певец Сиябулела Нтлале (ЮАР) во время выступления на гала-концерте с участием артистов стран БРИКС в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Октябрь 2024 года. 
© Donat Sorokin/ТАСС
Показ моды на торжественном приеме в рамках саммита БРИКС. Октябрь 2024 года.
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Показ моды на торжественном приеме в рамках саммита БРИКС. Октябрь 2024 года. 
© Donat Sorokin/ТАСС
Показ моды в рамках женской программы XVI саммита БРИКС в Казани. Октябрь 2024 года.
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Показ моды в рамках женской программы XVI саммита БРИКС в Казани. Октябрь 2024 года. 
© Владимир Астапкович/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости
Часть экспозиции во время работы саммита БРИКС в Казани. Октябрь 2024 года.
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Часть экспозиции во время работы саммита БРИКС в Казани. Октябрь 2024 года. 
© Yegor Aleyev/ТАСС
Журналист Russia News Екатерина Надольская фотографируется с портретом президента Российской Федерации Владимира Путина в пресс-центре на саммите БРИКС. Октябрь 2024 года.
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Журналист Russia News Екатерина Надольская фотографируется с портретом президента Российской Федерации Владимира Путина в пресс-центре на саммите БРИКС. Октябрь 2024 года. 
© Yegor Aleyev/ТАСС

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Артисты во время выступления на гала-концерте с участием артистов стран БРИКС в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Октябрь 2024 года.
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Артисты во время выступления на гала-концерте с участием артистов стран БРИКС в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Октябрь 2024 года. 
© Donat Sorokin/ТАСС
Певица Чжан Мэнвэнь во время выступления на гала-концерте с участием артистов стран БРИКС в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Октябрь 2024 года.
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Певица Чжан Мэнвэнь во время выступления на гала-концерте с участием артистов стран БРИКС в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Октябрь 2024 года. 
© Donat Sorokin/ТАСС
Артистка во время выступления на гала-концерте с участием артистов стран БРИКС в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Октябрь 2024 года.
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Артистка во время выступления на гала-концерте с участием артистов стран БРИКС в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Октябрь 2024 года. 
© Donat Sorokin/ТАСС

Саммит неформального объединения государств БРИКС стартовал в Казани 22 октября и продлится до 24 октября. На мероприятие приехали более 20 глав государств, всего запланировано участие примерно 20 тыс. гостей. Среди первых лиц, помимо лидеров БРИКС, подтверждено участие генсека ООН Антониу Гутерриша, а также глав Турции, Армении, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Палестины и других стран.

В первый день президент России Владимир Путин в основном проводил двусторонние переговоры. В частности, с президентом Нового банка развития, экс-президентом Бразилии Дилмой Русеф, с лидерами стран — основателей БРИКС: премьером Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил Путина за поддержку Египта при вступлении в БРИКС. Президент Бразилии Лула да Силва отложил визит в Россию из-за травмы головы, которую получил в ванной. Он провел телефонный разговор с Путиным и готов подключиться к основным мероприятиям 23 октября по видеосвязи.