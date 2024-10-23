БРИКС-2024: кто приехал на саммит в Казань

Председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо на переднем плане) во время концерта перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 22 октября 2024 года.