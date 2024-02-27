«Мобилизация на Украине полностью провалилась, а желающих воевать среди украинцев нет. Призывы Украины и попытки Евросоюза обратно вернуть на Украину многочисленных мигрантов, которые бежали от мобилизации, не увенчались успехом. Поэтому, возможно, это очередное обещание, которое больше похоже на блеф», — объяснил парламентарий.

Европейское сообщество не имеет единого мнения касательно отправки войск на Украину, однако эту возможность нельзя исключать в будущем. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова привел телеканал BFMTV.

Глава Франции отметил, что сегодня говорить «никогда» в контексте украинского конфликта не имеет смысла, напомнив, что два года назад также говорили об отправке танков, самолетов и ракет большой дальности Киеву. Он добавил, что отправка войск возможна, если «это полезно для достижения нашей цели».

«Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя. Такая возможность упоминалась среди вариантов», - сказал Макрон.

Ранее французский президент отложил свой визит на Украину из соображений безопасности. При этом Макрон заявил о намерении активизировать поддержку киевского режима, а также направить ему новый пакет помощи.

Отправка странами НАТО войск на Украину, о возможности которой заявил президент Франции Эммануэль Макрон, потенциально опасна «непосредственным вовлечением в горячий конфликт». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Москве хорошо известна позиция президента Франции относительно «необходимости нанесения России стратегического поражения».

«Но сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО - это, конечно, очень важный новый элемент», - заметил он.

В Кремле отметили, что на этот счет была «очень богатая палитра» мнений, «консенсуса действительно нет», и ряд стран трезво оценивают риски таких действий и потенциальную «опасность непосредственно вовлечения в горячий конфликт».

«Это, конечно, абсолютно не в интересах этих стран. Они должны отдавать себе в этом отчет», - констатировал Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал тем, кто подобно президенту Франции Эмманюэлю Макрону высказывает мысли о возможности отправки западных военных на Украину, "употребить голову" на более рациональные и безопасные для Европы мысли.

"Мне кажется, что те, кто такие мысли не то, что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны все-таки эту голову употреблять на более рациональные, более безопасные для Европы мысли", - сказал он на пресс-конференции, комментируя слова Макрона, который не исключил появления западных войск на территории Украины.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что президент Франции не отдает себе отчет в своих словах об отправке французских военных на Украину. Об этом она написала в своем Telegram-канале. По ее словам, еще три месяца назад в МИД Франции отрицали всяческую возможность участия страны в рекрутировании военных на Украине.

"Есть устойчивое ощущение, что Президент Франции в принципе не отдает отчета ни в том, что говорят его подчиненные, ни в том, что произносит сам", - написала Захарова.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину. Об этом французский лидер сообщил в ходе встречи с главами государств Запада в Елийском дворце. По мнению Джабарова, словам Макрона можно не придавать особого значения.

Он считает, что вероятность введения западных войск на территорию Украины мала. Так, он напомнил, что НАТО не собирается участвовать в прямых военных действиях против России, о чем говорилось неоднократно.

А в случае, если Макрон имел в виду французские войска, то здесь, по словам Джабарова, тоже бояться нечего, потому что в истории практически нет примеров успешного ведения боевых действий этой страной.

«Например, в Африке они позорно бежали. А если брать прошлые века, то напомню о бегстве французской армии в 1812 году», — подсказал сенатор в ходе беседы с Общественной Службой Новостей.

Он добавил, что, по его мнению, президент Франции «очень хочет стать лидером антироссийских сил в Европе, но для этого надо иметь соответствующий потенциал». Макрон им не обладает, уверен Джабаров, подчеркнув, что сегодня в Евросоюзе в принципе нет таких лидеров, которые бы смогли противостоять России.

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев резко высказался о возможной отправке войск Франции на Украину.

— У людей случаются разные недуги. Вот у кого-то бывает недержание мочи. Про других, склонных к необдуманной реакции, говорят «моча в голову ударила». А вот у действующего президента Франции (...) Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи, — написал он в своем Telegram-канале.

В шутку политик порекомендовал французскому лидеру сменить рацион: «устрицы и шампанское — вещь хорошая, но ведь не мальчик уже», подчеркнул Медведев.

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат стран Европейского союза на Украину, местью французскому народу за свое унижение. Об этом сообщает РИА Новости.

Шеремет усомнился в компетенции и ответственности французского лидера как политика.

"Макрон бегает как заяц по всей стране от недовольных принимаемыми им решениями французов. Видимо, теперь своими безумными заявлениями и страшилками о войне он хочет отомстить за свои унижения не поддерживающему и отторгающему его французскому обществу", - сказал он.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал серьезный шаг к развязыванию мировой войны словами о создании ЕС коалиции по поставкам дальнобойного оружия Украине. Такой точкой зрения об поделился в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, Макрону стоило бы «задуматься над своей воинственной риторикой и остановиться».

«Это безрассудное и безответственное заявление приближает НАТО непосредственно к войне с Россией. Это еще один очень серьезный шаг фактически к развязыванию новой мировой войны. Это намерение продлить эскалацию конфликта, дальше в него вмешиваться, координировать», — заявил Цеков.

Он напомнил, что именно страны Запада своей политикой развязали конфликт на Украине.