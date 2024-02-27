В России ответили на слова Макрона о возможности отправки войск ЕС на Украину

«Мобилизация на Украине полностью провалилась, а желающих воевать среди украинцев нет. Призывы Украины и попытки Евросоюза обратно вернуть на Украину многочисленных мигрантов, которые бежали от мобилизации, не увенчались успехом. Поэтому, возможно, это очередное обещание, которое больше похоже на блеф», — объяснил парламентарий.

Ранее Макрон, комментируя возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину, не исключил такой вариант развития событий. Он подчеркнул, что западные страны сделают все, чтобы «не дать России победить» в украинском конфликте.

«Мы это обсудили, консенсус по отправке сухопутных войск в официальной манере пока не достигнут, но ничего не может быть исключено», — сказал французский лидер в ходе пресс-конференции в Париже.