Медведев высказался об отправке войск Франции на Украину
Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев резко высказался о возможной отправке войск Франции на Украину.
— У людей случаются разные недуги. Вот у кого-то бывает недержание мочи. Про других, склонных к необдуманной реакции, говорят «моча в голову ударила». А вот у действующего президента Франции (...) Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи, — написал он в своем Telegram-канале.
В шутку политик порекомендовал французскому лидеру сменить рацион: «устрицы и шампанское — вещь хорошая, но ведь не мальчик уже», подчеркнул Медведев.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее отметил, что отправку западных войск на Украину не следует исключать в будущем. Однако на данном этапе, отметил Макрон, «нет консенсуса», но в динамике «ничего исключать не следует».
Аналогично высказался и премьер-министр республики Габриэль Атталь.
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны Евросоюза и НАТО ведут обсуждение возможности направить своих военных на Украину.