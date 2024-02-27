Медведев высказался об отправке войск Франции на Украину

— У людей случаются разные недуги. Вот у кого-то бывает недержание мочи. Про других, склонных к необдуманной реакции, говорят «моча в голову ударила». А вот у действующего президента Франции (...) Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи, — написал он в своем Telegram-канале.