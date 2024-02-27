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Медведев высказался об отправке войск Франции на Украину

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев резко высказался о возможной отправке войск Франции на Украину.

Медведев высказался об отправке войск Франции на Украину
© ТАСС

— У людей случаются разные недуги. Вот у кого-то бывает недержание мочи. Про других, склонных к необдуманной реакции, говорят «моча в голову ударила». А вот у действующего президента Франции (...) Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи, — написал он в своем Telegram-канале.

В шутку политик порекомендовал французскому лидеру сменить рацион: «устрицы и шампанское — вещь хорошая, но ведь не мальчик уже», подчеркнул Медведев.

В Кремле оценили слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее отметил, что отправку западных войск на Украину не следует исключать в будущем. Однако на данном этапе, отметил Макрон, «нет консенсуса», но в динамике «ничего исключать не следует».

Аналогично высказался и премьер-министр республики Габриэль Атталь.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны Евросоюза и НАТО ведут обсуждение возможности направить своих военных на Украину.

Политика
Эммануэль Макрон
Роберт Фицо
Дмитрий Медведев
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