Лавров дал совет Макрону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал тем, кто подобно президенту Франции Эмманюэлю Макрону высказывает мысли о возможности отправки западных военных на Украину, "употребить голову" на более рациональные и безопасные для Европы мысли.

"Мне кажется, что те, кто такие мысли не то, что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны все-таки эту голову употреблять на более рациональные, более безопасные для Европы мысли", - сказал он на пресс-конференции, комментируя слова Макрона, который не исключил появления западных войск на территории Украины.

Так, французский президент заявил, что 26 февраля на встрече в Елисейском дворце в Париже сторонами обсуждалась отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария исключать нельзя.

Как отметил Лавров, лидер Франции сделал акцент на том, что на украинской территории могут быть размещены военные лишь отдельных стран НАТО, поскольку другие участники парижской встречи считают эту идею в принципе неприемлемой.

"Они же очень не хотят создания условий для того, чтобы можно было кому-то поставить вопрос о статье пятой вашингтонского договора [НАТО]", - добавил министр.

Он также назвал самоубийственными планы, которые озвучил Макрон на той же встрече, по созданию коалиции стран для поставки дальнобойных ракет Киеву с целью нанесения ударов по удаленным целям на территории РФ.

"Макрон впервые за все время дискуссий о том, как дальше поддерживать Украину, не только объявил о создании какой-то девятой ракетной коалиции, которая будет включать в себя поставки дальнобойных видов вооружений для того, чтобы они доставали вглубь территории Российской Федерации, что само по себе уже является самоубийственным, если все это подтвердится", - указал глава российской дипломатии.