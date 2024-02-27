В Кремле оценили слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

Отправка странами НАТО войск на Украину, о возможности которой заявил президент Франции Эммануэль Макрон, потенциально опасна «непосредственным вовлечением в горячий конфликт». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости нанести поражение России ради «безопасности и стабильности» в Европе. При этом он не исключил отправку в будущем войск на Украину, заметив однако, что согласия по этому вопросу среди западных союзников пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Москве хорошо известна позиция президента Франции относительно «необходимости нанесения России стратегического поражения».

«Но сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО - это, конечно, очень важный новый элемент», - заметил он.

В Кремле отметили, что на этот счет была «очень богатая палитра» мнений, «консенсуса действительно нет», и ряд стран трезво оценивают риски таких действий и потенциальную

«опасность непосредственно вовлечения в горячий конфликт».