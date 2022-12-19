«По принципу ЕС»: Рыжков допустил воссоздание СССР

Бывший глава Совета министров СССР, член Совета Федерации РФ Николай Рыжков посоветовал воссоздать Советский союз по принципу Европейского союза (ЕС). Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

По словам политика, не стоит копировать то государство, которое существовало до 1991 года, но можно сделать это «близко к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы».

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«По принципу ЕС, я думаю, могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях», — заверил Рыжков.

Ранее в декабре Рыжков высказался о причинах распада советского государства, посчитав основной причиной этого хаотичные и резкие реформы.

«Не американцы нас развалили, хотя они поспособствовали этому, поскольку всегда стремились устранить такого конкурента, как СССР. Но я не думаю, что мы развалились только из-за внешних факторов», — считает бывший советский премьер.

Рыжков был председателем Совмина СССР с 1985-го по 14 января 1991 года. Он должен был принимать участие в первых и единственных выборах президента СССР в марте 1990 года — его кандидатура была внесена народным депутатом от Латвийской ССР Виктором Алкснисом. Однако в ходе дискуссий на III Съезде народных депутатов Рыжков и другой кандидат Вадим Бакатин сняли свои кандидатуры, оставив в списке для голосования только Михаила Горбачева.

Экс-глава Совета министров СССР, сенатор Совета Федерации Николай Рыжков, призвал вернуть из советского опыта справедливость и идеологию, сообщает РИА Новости.

«Национальной идеи сегодня нет у нас, хотя она есть во многих странах. В конституциях этих государств кратко и сжато сказано, какую цель преследует это государство. Тогда народ будет знать, во имя чего он живет», — заявил Рыжков.

Тринадцатая статья Конституции России утверждает идеологическое разнообразие — никакая идеология не может быть установлена как государственная или обязательная.

Тем не менее, Рыжков отмечает, что в современной России не хватает социальной справедливости, принцип которой был нарушен при развале Советского Союза.

Ранее учредитель издания Tsargrad.tv Константин Малофеев анонсировал создание при главах российских регионов Советов по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

Распада СССР можно было избежать, если бы народ энергичнее защищал свои интересы. Тогда подписания Беловежских соглашений бы не произошло, и страна была бы «впереди планеты всей». Об этом рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает РИА Новости.

По словам политика, распад СССР можно было предотвратить, и Китай продемонстрировал это. Успех такой государственной модели состоял в том, что, «собрав под свои знамена 190 народов и народностей», страна сумела не разрушить «ни одного языка, веры и культуры», добавил Зюганов.

Кроме того, советской власти достались разрушенная экономика, уничтоженный транспорт, разбежавшаяся армия, тем не менее, это сумели восстановить за счет плана НЭПа, подчеркнул политик.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал посадить в тюрьму первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева за развал страны. Он добавил, что Советскому Союзу не дали премии за победу над фашизмом, в то время как эту награду получали представители государств, сотрудничавших с гитлеровским режимом.

Заявления лидеров КПРФ, что они не участвовали в демонтаже Советского Союза – цинизм, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

По его словам, лидер КПРФ Геннадий Зюганов договаривался с депутатами-коммунистами, чтобы они проголосовали за ратификацию Беловежских соглашений, следует из воспоминаний Михаила Горбачева.

«Конечно, распад начался сверху. Началась политика гласности, когда все антисоветские книги хлынули потоком в массовое сознание, когда народу рассказывали, что Зоя Космодемьянская, Александр Матросов – сумасшедшие, Павлик Морозов – предатель, а Щорса вообще не было. Все это народ пересказывал как байки», – заявил Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), его выступление опубликовано в Telegram.

По словам депутата, такие байки распространялись «лесным пожаром».

«Из людей вынули идеологическую основу существования Советского Союза», – пояснил Матвейчев.

Матвейчев добавил, что этим занимался в том числе и Зюганов, который с 1985 года трудился в отделе агитации ЦК КПСС.

«При его непосредственном участии происходила политика гласности и поливание грязью советского периода нашей истории», – сказал он.

Партия "Коммунисты России" предложила вернуть останки Иосифа Сталина в мавзолей на Красной площади. Об этом сообщают РИА Новости.

"В 1961 году тело Сталина было тайно вынесено из Мавзолея Ленина-Сталина и захоронено в кремлевской стене. Это была глубоко несправедливая и нелегитимная акция, у народа никто не спросил", – заявил председатель партии Сергей Малинкович.

Малинкович считает, что сегодня абсолютное большинство граждан России высоко оценивают заслуги Сталина. Он предлагает "восстановить справедливость" и вернуть останки Сталина в мавзолей.

Политик считает, что сперва необходимо обсудить перенос останков с потомками Сталина. Если же перенос останков состоится, то, по мнению Малинковича, церемония должна состояться с участием государственного руководства в торжественной обстановке и транслироваться на всю страну.

Партия «Коммунисты России» направила в кабмин предложение ввести праздничные дни в стране с 4 по 7 ноября. Об инициативе сделать еще один выходной день сообщил председатель партии Сергей Малинкович, передает РИА Новости.

«С учетом новых задач специальной военной операции и усилением давления Запада нам необходимо обеспечить консолидацию российского общества перед этими вызовами. Поэтому возникла идея восстановить праздник 7 ноября как День великой Октябрьской социалистической революции», — сказал Малинкович.

Он предложил праздновать День Октябрьской революции вместе с Днем народного единства — таким образом, выходными будут четыре дня — с 4 по 7 ноября.

В России 7 ноября исполнилось 105 лет со Дня Октябрьской социалистической революции. Этот государственный праздник был выходным на протяжении всей советской эпохи. Он перестал быть нерабочим с 2005 года.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал двусмысленными и некорректными требования президента Украины Владимира Зеленского об отводе российских войск к границам 1991 года. В беседе с NEWS.ru он напомнил, что после распада СССР Украина еще не определила свои границы.

Делимитация границы между Россией и Украиной продолжалась многие годы, а если говорить о Керченском проливе, то так и не завершилась, отметил сенатор.

В беседе с журналом Economist Зеленский заявил, что конфликт может быть завершен исключительно при условии возвращения к границам, установленным на момент 1991 года. Речь идет в первую очередь об отводе российских войск, уточнил он.

«Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами», — подчеркнул украинский лидер.

По словам Цекова, Зеленский находится в центре внимания стран Европы и мира, поэтому завершение конфликта не в его интересах.

«Ему плевать на жизни украинцев. Он президент войны, а не мира», - считает парламентарий.

Сенатор отметил, что после завершения конфликта о нынешнем президенте Украины все забудут.

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник назвал политической ошибкой включение Донбасса в УССР. Его слова передает РИА Новости.

«Отнесение Донбасса сначала к УССР, а потом к Украине стало политической ошибкой советского руководства, считавшего, что Новороссия, как и УССР, ни при каких условиях не отделима от российского государства», — пояснил Мирошник.

По его мнению, регион стал развиваться «за счет российского государственного подхода и стратегии».