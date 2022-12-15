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10 минут назад

Зюганов рассказал о возможности избежать распада СССР

Lenta.ru

Распада СССР можно было избежать, если бы народ энергичнее защищал свои интересы. Тогда подписания Беловежских соглашений бы не произошло, и страна была бы «впереди планеты всей». Об этом рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает РИА Новости.

Зюганов рассказал о возможности избежать распада СССР
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам политика, распад СССР можно было предотвратить, и Китай продемонстрировал это. Успех такой государственной модели состоял в том, что, «собрав под свои знамена 190 народов и народностей», страна сумела не разрушить «ни одного языка, веры и культуры», добавил Зюганов.

Кроме того, советской власти достались разрушенная экономика, уничтоженный транспорт, разбежавшаяся армия, тем не менее, это сумели восстановить за счет плана НЭПа, подчеркнул политик.

Путин заявил, что распад СССР разрушил мировое равновесие

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал посадить в тюрьму первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева за развал страны. Он добавил, что Советскому Союзу не дали премии за победу над фашизмом, в то время как эту награду получали представители государств, сотрудничавших с гитлеровским режимом.

Политика,Михаил Горбачев,Геннадий Зюганов,Владимир Путин,КПРФ,
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