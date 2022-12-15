Зюганов рассказал о возможности избежать распада СССР

Распада СССР можно было избежать, если бы народ энергичнее защищал свои интересы. Тогда подписания Беловежских соглашений бы не произошло, и страна была бы «впереди планеты всей». Об этом рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает РИА Новости.

По словам политика, распад СССР можно было предотвратить, и Китай продемонстрировал это. Успех такой государственной модели состоял в том, что, «собрав под свои знамена 190 народов и народностей», страна сумела не разрушить «ни одного языка, веры и культуры», добавил Зюганов.

Кроме того, советской власти достались разрушенная экономика, уничтоженный транспорт, разбежавшаяся армия, тем не менее, это сумели восстановить за счет плана НЭПа, подчеркнул политик.