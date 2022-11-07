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18 минут назад

В России предложили ввести новый выходной день

Lenta.ruиещё 1

Партия «Коммунисты России» направила в кабмин предложение ввести праздничные дни в стране с 4 по 7 ноября. Об инициативе сделать еще один выходной день сообщил председатель партии Сергей Малинкович, передает РИА Новости.

В России предложили ввести новый выходной день
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«С учетом новых задач специальной военной операции и усилением давления Запада нам необходимо обеспечить консолидацию российского общества перед этими вызовами. Поэтому возникла идея восстановить праздник 7 ноября как День великой Октябрьской социалистической революции», — сказал Малинкович.

Он предложил праздновать День Октябрьской революции вместе с Днем народного единства — таким образом, выходными будут четыре дня — с 4 по 7 ноября.

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В России 7 ноября исполнилось 105 лет со Дня Октябрьской социалистической революции. Этот государственный праздник был выходным на протяжении всей советской эпохи. Он перестал быть нерабочим с 2005 года.

Ранее депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о назначении Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России. Это позволит россиянам собраться всей семьей, провести время со своими близким, указали авторы инициативы.

Общество,Сергей Малинкович,Госдума,
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