В России предложили ввести новый выходной день

Партия «Коммунисты России» направила в кабмин предложение ввести праздничные дни в стране с 4 по 7 ноября. Об инициативе сделать еще один выходной день сообщил председатель партии Сергей Малинкович, передает РИА Новости.

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«С учетом новых задач специальной военной операции и усилением давления Запада нам необходимо обеспечить консолидацию российского общества перед этими вызовами. Поэтому возникла идея восстановить праздник 7 ноября как День великой Октябрьской социалистической революции», — сказал Малинкович.

Он предложил праздновать День Октябрьской революции вместе с Днем народного единства — таким образом, выходными будут четыре дня — с 4 по 7 ноября.

В России 7 ноября исполнилось 105 лет со Дня Октябрьской социалистической революции. Этот государственный праздник был выходным на протяжении всей советской эпохи. Он перестал быть нерабочим с 2005 года.