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5 минут назад

Бывший советский премьер назвал способ воссоздать СССР

Lenta.ruиещё 1

Бывший глава Совета министров СССР, член Совета Федерации РФ Николай Рыжков посоветовал воссоздать Советский союз по принципу Европейского союза (ЕС). Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

Бывший советский премьер назвал способ воссоздать СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политика, не стоит копировать то государство, которое существовало до 1991 года, но можно сделать это «близко к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы».

«По принципу ЕС, я думаю, могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях», — заверил Рыжков.

Ранее в декабре Рыжков высказался о причинах распада советского государства, посчитав основной причиной этого хаотичные и резкие реформы.

«Не американцы нас развалили, хотя они поспособствовали этому, поскольку всегда стремились устранить такого конкурента, как СССР. Но я не думаю, что мы развалились только из-за внешних факторов», — считает бывший советский премьер.

Рыжков был председателем Совмина СССР с 1985-го по 14 января 1991 года. Он должен был принимать участие в первых и единственных выборах президента СССР в марте 1990 года — его кандидатура была внесена народным депутатом от Латвийской ССР Виктором Алкснисом. Однако в ходе дискуссий на III Съезде народных депутатов Рыжков и другой кандидат Вадим Бакатин сняли свои кандидатуры, оставив в списке для голосования только Михаила Горбачева.

Политика,Вадим Бакатин,Виктор Алкснис,Николай Рыжков,Михаил Горбачев,Совет Федерации,ЕС,
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