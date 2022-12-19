Бывший советский премьер назвал способ воссоздать СССР

По словам политика, не стоит копировать то государство, которое существовало до 1991 года, но можно сделать это «близко к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы».

«Не американцы нас развалили, хотя они поспособствовали этому, поскольку всегда стремились устранить такого конкурента, как СССР. Но я не думаю, что мы развалились только из-за внешних факторов», — считает бывший советский премьер.

Рыжков был председателем Совмина СССР с 1985-го по 14 января 1991 года. Он должен был принимать участие в первых и единственных выборах президента СССР в марте 1990 года — его кандидатура была внесена народным депутатом от Латвийской ССР Виктором Алкснисом. Однако в ходе дискуссий на III Съезде народных депутатов Рыжков и другой кандидат Вадим Бакатин сняли свои кандидатуры, оставив в списке для голосования только Михаила Горбачева.