Депутат рассказал о роли Зюганова в развале СССР

«Конечно, распад начался сверху. Началась политика гласности, когда все антисоветские книги хлынули потоком в массовое сознание, когда народу рассказывали, что Зоя Космодемьянская, Александр Матросов – сумасшедшие, Павлик Морозов – предатель, а Щорса вообще не было. Все это народ пересказывал как байки», – заявил Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), его выступление опубликовано в Telegram.