Депутат рассказал о роли Зюганова в развале СССР

Заявления лидеров КПРФ, что они не участвовали в демонтаже Советского Союза – цинизм, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.
По его словам, лидер КПРФ Геннадий Зюганов договаривался с депутатами-коммунистами, чтобы они проголосовали за ратификацию Беловежских соглашений, следует из воспоминаний Михаила Горбачева.
«Конечно, распад начался сверху. Началась политика гласности, когда все антисоветские книги хлынули потоком в массовое сознание, когда народу рассказывали, что Зоя Космодемьянская, Александр Матросов – сумасшедшие, Павлик Морозов – предатель, а Щорса вообще не было. Все это народ пересказывал как байки», – заявил Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), его выступление опубликовано в Telegram.
По словам депутата, такие байки распространялись «лесным пожаром».
«Из людей вынули идеологическую основу существования Советского Союза», – пояснил Матвейчев.
Матвейчев добавил, что этим занимался в том числе и Зюганов, который с 1985 года трудился в отделе агитации ЦК КПСС.
«При его непосредственном участии происходила политика гласности и поливание грязью советского периода нашей истории», – сказал он.