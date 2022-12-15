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18 минут назад

Депутат рассказал о роли Зюганова в развале СССР

Деловая газета "Взгляд"

Заявления лидеров КПРФ, что они не участвовали в демонтаже Советского Союза – цинизм, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

Депутат рассказал о роли Зюганова в развале СССР
Фото: ТАССТАСС

По его словам, лидер КПРФ Геннадий Зюганов договаривался с депутатами-коммунистами, чтобы они проголосовали за ратификацию Беловежских соглашений, следует из воспоминаний Михаила Горбачева.

«Конечно, распад начался сверху. Началась политика гласности, когда все антисоветские книги хлынули потоком в массовое сознание, когда народу рассказывали, что Зоя Космодемьянская, Александр Матросов – сумасшедшие, Павлик Морозов – предатель, а Щорса вообще не было. Все это народ пересказывал как байки», – заявил Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), его выступление опубликовано в Telegram.

По словам депутата, такие байки распространялись «лесным пожаром».

«Из людей вынули идеологическую основу существования Советского Союза», – пояснил Матвейчев.

Матвейчев добавил, что этим занимался в том числе и Зюганов, который с 1985 года трудился в отделе агитации ЦК КПСС.

«При его непосредственном участии происходила политика гласности и поливание грязью советского периода нашей истории», – сказал он.

Политика,Зоя Космодемьянская,Павлик Морозов,Олег Матвейчев,Александр Матросов,Михаил Горбачев,Геннадий Зюганов,КПСС,КПРФ,Госдума,
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