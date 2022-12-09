Решение Меркель раскрыть правду о Минских соглашениях объяснили

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель на страницах газеты Die Zeit сообщила, что страны коллективного Запада использовали Минские соглашения, чтобы выиграть время и накачать Украину оружием. Почему Ангела Меркель решилась на такие провокационные заявления, в комментарии для «Слово и Дело» рассказал политолог Сергей Маркелов.

Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее. Об этом накануне в интервью изданию Die Zeit заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Она подчеркнула, что договоренности изначально не собиралось реализовывать ни одно государство, кроме России. По словам Ангелы Меркель, все страны-участницы Минских соглашений понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, но сама проблема не устранится.

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«Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 годов — это не современная Украина», — сказала Ангела Меркель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала признание Меркель заявкой на трибунал.

«То, что сказала Меркель в своем интервью — это и есть свидетельство человека, который прямо заявил о том, что всё, что было сделано в 2014-2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, потянуть время, накачать киевский режим вооружениями и привести дело к большому конфликту», — отметила Захарова в ходе брифинга 8 декабря.

Политолог Сергей Маркелов в комментарии для «Слово и Дело» отметил: нельзя принимать за абсолютную истину все, что сейчас говорит Ангела Меркель. Уйдя с поста канцлера Германии, она одновременно отказалась и от большого груза политической ответственности. Неизвестно, решилась бы Ангела Меркель на такие заявления, находясь на посту высокопоставленного политика. Сейчас ее имя могут лишь использовать европейские политики в собственных интересах.

«Сейчас Запад попал в ловушку, которую сам себе создал. Я имею в виду попытки переписывать все, происходящее ранее. Теперь история — это не то, что было на самом деле, а то, что выгодно вспомнить и сказать. Соответственно, на Меркель сейчас оказывается большое давление. Ее используют как человека, который по сути является архитектором нынешних отношений с Россией, и почти прямо намекают, что, если бы не ее политика с Владимиром Путиным по поводу дешевого газа, не было бы никаких украинских событий», — отмечает политолог.

Ангела Меркель пребывала в высшем эшелоне власти Германии на протяжении 30 лет. За это время она сформировала характер жесткого политика, защищающего интересы своей страны. Она действительно знает вес политических заявлений на страницах в СМИ. Именно поэтому, по словам политолога, заявление Меркель может являться лишь интерпретацией фактов. Более того, политолог напомнил, что ни одному политическому заявлению в нынешней ситуации нельзя доверять на 100%.

«Вызывает вопросы, насколько слова Меркель соответствуют действительности. Если бы Меркель была действующим политиком, я не уверен, что она бы себя так вела. А она относится к категории "бывших" — людей, которые могут практически не отвечать за свои слова. Они уже давно "сбитые летчики" и лежат в "политических госпиталях". Это обычная система переобувания, если политик действует из соображения выгоды, а не из соображений правды, справедливости и попытки отыскать истину. Современная политика — это не про истину. Это про адаптацию, про выживание, и как оставить хорошее лицо при абсолютно плохой игре. И, конечно же, все заявления Меркель — это для внутреннего потребления, для Европы», — подчеркнул политолог.

За день до этого Меркель в интервью изданию Der Spiegel заявила, что, перед тем, как покинуть свой пост, она пыталась наладить устойчивый диалог между европейскими политиками и президентом Путиным. Однако добиться желаемого результата не удалось — этот провал Меркель объяснила внешними препятствиями и собственным бессилием на закате карьеры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявившей, что Минские соглашения подписывались с целью дать Киеву время, чтобы «стать сильнее». Об этом официальный представитель Кремля сказал в эфире «Первого канала».

По его словам, российский лидер Владимир Путин с самого начала говорил, что Киев тянет время и не хочет выполнять Минские соглашения.

«Он (президент Путин — прим. «Ленты.ру») призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», — отметил Песков.

Президент РФ Владимир Путин признался, что его разочаровали слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

В ходе пресс-конференции после заседания Высшего Евразийского экономического совета он отметил, что ее заявления стали для него неожиданностью.

«Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне», — отметил он.

При этом Путин указал, что Германия была на стороне Украины, но ему казалось, что руководство Германии «всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, которые были достигнуты в рамках Минского процесса. Оказалось, что эти соглашения Киев не собирался исполнять, а другие участники процесса обманывали Москву, добавил президент.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал мелкими и мерзкими заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях, передает «БелТА».

«Это не просто отвратительно, это мерзко. <...> Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде», — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Минские соглашения были очень серьезным шагом, после них «весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения» и оценивали их позитивно.

Заместитель постпреда РФ Максим Буякевич считает, что заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией, объясняет текущую позицию Запада в украинском конфликте.

По мнению Буякевича, теперь понятно, почему президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, автор формулы об особом статусе Донбасса, назвал несерьезными призывы к прекращению огня на Украине и то, почему «преступления украинских формирований» против гражданских лиц не были осуждены никем с Запада.

«Страны Запада используют Украину как инструмент в борьбе с российской государственностью. Всячески способствуют уничтожению руками своих киевских протеже на Украине всего, что связано с нашей общей историей, культурой, языком и религией», — заявил Буякевич.

Дипломат высказал мнение, что западные политики поощряют военные планы Киева в отношении России. Кроме того, Буякевич напомнил, что Запад массово оснащает Украину оружием, предоставляет ей разведывательные данные, отправляет наемников и прочее.

По мнению зампостпреда РФ, действия Запада указывают на то, что ему не интересно политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

Страны Запада использовали Минские соглашения для того, чтобы сохранить киевский режим. Вполне возможно, что тем самым Украину намеренно готовили к противостоянию с Россией. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев, комментируя соответствующее заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

По его словам, Запад изначально не планировал соблюдать Минские соглашения.

— Ангела Меркель знает, что говорит: именно она уговаривала Россию согласиться с Минскими соглашениями. Не знаю, насколько Штайнмайер в тот момент был искренен. Возможно, ему хотелось остаться в истории, поэтому вполне вероятно, что ему искренне хотелось, чтобы эти соглашения были выполнены. Но западная и европейская элита таким способом просто спасала киевский режим — это факт, — уверен политолог.

За время действия Минских соглашений Украина организовала армию, отметил собеседник «ВМ». Раньше у Украины армия была, скорее, имитационная, построенная на остатках советских вооруженных сил, пояснил Журавлев.

После подписания Минских соглашений Украина поставила перед собой задачу нарастить армию, уверен эксперт.

— Украина сконцентрировала ресурсы, какие не разворовали, и все-таки создала армию при материальной поддержке Запада. В стране появились профессиональные вооруженные силы, хоть и небольшие. Возродилась система воинского учета, склады были заполнены (в основном старым советским оружием из Восточной Европы), выстроена система оборонительных сооружений в районе Донецка и Луганска. По сути, мы сейчас боремся там с теми же системами ДОТ, которые были в 1940 году в Финляндии, — объяснил политолог.

По мнению эксперта, можно спорить о том, было ли происходящее сейчас на Украине планом американцев. Однако как минимум это была их мечта, уточнил собеседник «ВМ».

Журавлев подчеркнул, что с высокой долей вероятности у Америки был именно план.

— Ничего бы из этого не вышло, потому что одной Украины мало — в любом состязании должны участвовать как минимум двое. Вся история с Сирией, думаю, была уточненной провокацией. Нам там разрешили победить, чтобы мы не задумались о том, что надо воевать с Украиной, — заметил политолог.