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49 минут назад

Путина разочаровали слова Меркель о Минских соглашениях

Газета.Ruиещё 2

Президент РФ Владимир Путин признался, что его разочаровали слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

Путина разочаровали слова Меркель о Минских соглашениях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе пресс-конференции после заседания Высшего Евразийского экономического совета он отметил, что ее заявления стали для него неожиданностью.

«Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне», — отметил он.

При этом Путин указал, что Германия была на стороне Украины, но ему казалось, что руководство Германии «всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, которые были достигнуты в рамках Минского процесса. Оказалось, что эти соглашения Киев не собирался исполнять, а другие участники процесса обманывали Москву, добавил президент.

Речь идет об интервью Меркель газете Die Zeit, в котором она заявила, что Минские соглашения дали Украине выиграть для себя время и стать сильнее. По ее мнению, все участники договоренностей понимали, что конфликт на Украине был лишь приостановлен, при этом проблема осталась нерешенной.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин «с самого начала говорил, что Украина тянет время», не желая исполнять условия Минских соглашений, и призывал все страны-участницы соглашений подтвердить свои подписи действиями.

Минские соглашения были подписаны после государственного переворота на Украине, который произошел в 2014 году. Согласование комплекса мер по выполнению соглашений проходило в том числе при участии Ангелы Меркель.

В мире,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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