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9 декабря

Политолог Журавлев: После подписания Минских соглашений Украина поставила перед собой задачу нарастить армию

Вечерняя Москва

Страны Запада использовали Минские соглашения для того, чтобы сохранить киевский режим. Вполне возможно, что тем самым Украину намеренно готовили к противостоянию с Россией. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев, комментируя соответствующее заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Политолог Журавлев: После подписания Минских соглашений Украина поставила перед собой задачу нарастить армию
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, Запад изначально не планировал соблюдать Минские соглашения.

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— Ангела Меркель знает, что говорит: именно она уговаривала Россию согласиться с Минскими соглашениями. Не знаю, насколько Штайнмайер в тот момент был искренен. Возможно, ему хотелось остаться в истории, поэтому вполне вероятно, что ему искренне хотелось, чтобы эти соглашения были выполнены. Но западная и европейская элита таким способом просто спасала киевский режим — это факт, — уверен политолог.

За время действия Минских соглашений Украина организовала армию, отметил собеседник «ВМ». Раньше у Украины армия была, скорее, имитационная, построенная на остатках советских вооруженных сил, пояснил Журавлев.

После подписания Минских соглашений Украина поставила перед собой задачу нарастить армию, уверен эксперт.

— Украина сконцентрировала ресурсы, какие не разворовали, и все-таки создала армию при материальной поддержке Запада. В стране появились профессиональные вооруженные силы, хоть и небольшие. Возродилась система воинского учета, склады были заполнены (в основном старым советским оружием из Восточной Европы), выстроена система оборонительных сооружений в районе Донецка и Луганска. По сути, мы сейчас боремся там с теми же системами ДОТ, которые были в 1940 году в Финляндии, — объяснил политолог.

По мнению эксперта, можно спорить о том, было ли происходящее сейчас на Украине планом американцев. Однако как минимум это была их мечта, уточнил собеседник «ВМ».

Журавлев подчеркнул, что с высокой долей вероятности у Америки был именно план.

— Ничего бы из этого не вышло, потому что одной Украины мало — в любом состязании должны участвовать как минимум двое. Вся история с Сирией, думаю, была уточненной провокацией. Нам там разрешили победить, чтобы мы не задумались о том, что надо воевать с Украиной, — заметил политолог.

«Есть уязвимость»: когда США и страны Евросоюза прекратят поддерживать Украину

Как отметил эксперт, Россия надеялась, что Минские соглашения все-таки помогут, причем вопреки здравому смыслу. Поддержав эти соглашения, РФ оказалась в сложном положении: нужны были очевидные доказательства того, что Украина их не выполняет. Когда Зеленский стал говорить, что и не собирается их выполнять, Россия смогла перестать воспринимать Минские соглашения всерьез, резюмировал специалист.

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Киеву время на то, чтобы «стать сильнее», объясняют позицию Запада по украинскому кризису. Об этом заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

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