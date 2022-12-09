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3 часа назад

Песков согласился со словами Меркель о Минских соглашениях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявившей, что Минские соглашения подписывались с целью дать Киеву время, чтобы «стать сильнее». Об этом официальный представитель Кремля сказал в эфире «Первого канала».

Песков согласился со словами Меркель о Минских соглашениях

По его словам, российский лидер Владимир Путин с самого начала говорил, что Киев тянет время и не хочет выполнять Минские соглашения. «Он (президент Путин — прим. «Ленты.ру») призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», — отметил Песков.

Ранее Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit заявила, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине «драгоценное время» и возможность стать сильнее. По словам экс-канцлера, всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова бывшего канцлера ФРГ, отметила, что западные страны не планировали выполнять обязательства, вместо этого они «накачивали оружием» Киев. В свою очередь сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что заявление Меркель «еще раз доказывает ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу».

В мире,Алексей Пушков,Мария Захарова,Ангела Меркель,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,Первый канал,
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