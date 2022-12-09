Политолог объяснил решение Меркель раскрыть правду о Минских соглашениях

Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украиневремя и помочь ей стать сильнее. Об этом накануне в интервью изданию Die Zeit заявила экс-канцлерГермании Ангела Меркель. Она подчеркнула, что договоренности изначально не собиралось реализовывать ни одно государство, кроме России. Пословам Ангелы Меркель, все страны-участницы Минских соглашений понимали,что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, но сама проблема неустранится. «Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украиневремя. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видетьсегодня. Украина 2014-2015 годов — это не современная Украина», — сказалаАнгела Меркель.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвалапризнание Меркель заявкой на трибунал. «То, что сказала Меркель в своем интервью — это и естьсвидетельство человека, который прямо заявил о том, что всё, что было сделано в2014-2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества отреальных проблем, потянуть время, накачать киевский режим вооружениями ипривести дело к большому конфликту», — отметила Захарова в ходе брифинга 8декабря.Политолог Сергей Маркелов в комментарии для «Слово и Дело»отметил: нельзя принимать за абсолютную истину все, что сейчас говорит АнгелаМеркель. Уйдя с поста канцлера Германии, она одновременно отказалась и от большогогруза политической ответственности. Неизвестно, решилась бы Ангела Меркель натакие заявления, находясь на посту высокопоставленного политика. Сейчас ее имямогут лишь использовать европейские политики в собственных интересах.«Сейчас Запад попал в ловушку, которую сам себе создал. Я имеюв виду попытки переписывать все, происходящее ранее. Теперь история — это нето, что было на самом деле, а то, что выгодно вспомнить и сказать. Соответственно,на Меркель сейчас оказывается большое давление. Ее используют как человека,который по сути является архитектором нынешних отношений с Россией, и почти прямонамекают, что, если бы не ее политика с Владимиром Путиным по поводу дешевогогаза, не было бы никаких украинских событий», — отмечает политолог. Ангела Меркель пребывала в высшем эшелоне власти Германии напротяжении 30 лет. За это время она сформировала характер жесткого политика,защищающего интересы своей страны. Она действительно знает вес политическихзаявлений на страницах в СМИ. Именно поэтому, по словам политолога, заявлениеМеркель может являться лишь интерпретацией фактов. Более того, политологнапомнил, что ни одному политическому заявлению в нынешней ситуации нельзя доверятьна 100%.«Вызывает вопросы, насколько слова Меркель соответствуют действительности. Если быМеркель была действующим политиком, я не уверен, что она бы себя так вела. А она относится к категории "бывших" — людей, которые могут практическине отвечать за свои слова. Они уже давно "сбитые летчики" и лежат в "политических госпиталях". Это обычная система переобувания, если политикдействует из соображения выгоды, а не из соображений правды, справедливости и попыткиотыскать истину. Современная политика — это не про истину. Это про адаптацию,про выживание, и как оставить хорошее лицо при абсолютно плохой игре. И, конечноже, все заявления Меркель — это для внутреннего потребления, для Европы», — подчеркнул политолог.За день до этого Меркель винтервью изданию Der Spiegel заявила, что, перед тем, как покинуть свой пост,она пыталась наладить устойчивый диалог между европейскими политиками ипрезидентом Путиным. Однако добиться желаемого результата не удалось — этотпровал Меркель объяснила внешними препятствиями и собственным бессилием назакате карьеры.