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30 минут назад

«Действительно трагические»: Путин о событиях на Украине

Елена Прошина

Владимир Путин назвал трагическими события, которые сейчас происходят на Украине, а также заявил, что необходимо решать противостояния между странами бывшего Советского Союза.

"Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно требует выработки мер по их разрешению», — заявил Путин.

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Об этом он рассказал в рамках неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Причиной конфликтов между государствами постсоветских территорий Владимир Путин назвал развал СССР, сообщает "РБК".

Путин: конфликта на Украине не было бы, если бы там не пытались "разорвать" историю

Конфликт на Украине не случился бы, если бы там не пытались "разорвать историю на части" и возродить нацизм на исторических территориях России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с финалистами конкурса "Учитель года".

"По поводу того, что происходило с историей и происходит еще, к сожалению, на Украине. Вы знаете, может быть и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части, если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером, с фашистами, если бы не было желания этот неонацизм возродить на наших исторических территориях", - сказал он.

Путин заявил 5 октября, что Россия относится с уважением ко всему украинскому

Россия всегда с уважением относится к украинскому народу и языку. Такое заявление сделал в среду, 5 октября, президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

— Мы никогда не допускали ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка, — заметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия продолжает с большим уважением относиться ко всему Украинскому и не уподобляется Киеву, передает слова президента официальный сайт Кремля.

На той же встрече Путин заявил, что в России необходимо исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и искаженную историю. Детям нужно передать нравственный культурный код всего народа.

Президент также рассказал, что итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях его порадовали и удивили. Путин подчеркнул, что их результат убедительный и «не подлежащий никакому сомнению».

Путин заявил, что Запад старается использовать против России неонацизм на Украине

Запад стремится использовать против России любые инструменты, в том числе неонацизм на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с финалистами конкурса "Учитель года".

Путин подчеркнул, что на Украине неонацистов возвеличивают и поднимают на пьедестал, им позволяют проводить многотысячные факельные шествия в центрах крупнейших городов.

"Вот что поражает и что вызывает отторжение внутреннее, не может не вызывать у нормальных людей. Странно, что этого на так называемом Западе не замечают, хотя я не думаю, что не замечают, просто все что ни попадя стараются использовать против нас, все, что эффективно против нас работает, все поддерживается", - сказал он.

Путин: ситуация на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях будет стабилизирована

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях будет стабилизирована.

«Это чрезвычайно важная вещь и, конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там на этих территориях вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и стремились воссоединиться с Россией», — заявил Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Путин 30 сентября выдвинул Украине условие для проведения переговоров с РФ

Москва готова пойти на переговоры с Киевом, если президент Украины Владимир Зеленский проявит свою заинтересованность. Об этом заявил глава России Владимир Путин в телефонном разговоре с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой.

«Российская сторона в случае заинтересованности киевских властей готова к возобновлению с ними переговорного процесса», — говорится на сайте Кремля.

Также уточняется, что между Путиным и королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой были осуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Путин: Россия была и будет суверенной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сохранила свой суверенитет в том числе благодаря российским учителям. Об этом сообщает ТАСС.

В День учителя Путин провел встречу с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».

«Россия была и будет суверенной», - сказал Путин, обращаясь к ним.

Он поблагодарил поколения учителей, которые преподавали детям «важнейшие уроки совести, чести и долга, верности своим корням, истории, ответственности за родную землю». Путин отметил, что педагоги научили россиян «готовности прийти на помощь, защитить свое Отечество».

«Именно в этих непреходящих ценностях нашего народа воспитаны солдаты, офицеры армии России, добровольцы и ополченцы героического Донбасса», - отметил президент.

Он подчеркнул, что сейчас военные и ополченцы отстаивают право россиян «самостоятельно выбирать свой собственный независимый путь развития».

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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