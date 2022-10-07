«Действительно трагические»: Путин о событиях на Украине

"По поводу того, что происходило с историей и происходит еще, к сожалению, на Украине. Вы знаете, может быть и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части, если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером, с фашистами, если бы не было желания этот неонацизм возродить на наших исторических территориях", - сказал он.