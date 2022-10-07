«Действительно трагические»: Путин о событиях на Украине

Владимир Путин назвал трагическими события, которые сейчас происходят на Украине, а также заявил, что необходимо решать противостояния между странами бывшего Советского Союза.
"Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно требует выработки мер по их разрешению», — заявил Путин.
Об этом он рассказал в рамках неформальной встречи лидеров стран СНГ.
Причиной конфликтов между государствами постсоветских территорий Владимир Путин назвал развал СССР, сообщает "РБК".
Конфликт на Украине не случился бы, если бы там не пытались "разорвать историю на части" и возродить нацизм на исторических территориях России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с финалистами конкурса "Учитель года".
"По поводу того, что происходило с историей и происходит еще, к сожалению, на Украине. Вы знаете, может быть и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части, если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером, с фашистами, если бы не было желания этот неонацизм возродить на наших исторических территориях", - сказал он.
Россия всегда с уважением относится к украинскому народу и языку. Такое заявление сделал в среду, 5 октября, президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
— Мы никогда не допускали ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка, — заметил глава государства.
Президент подчеркнул, что Россия продолжает с большим уважением относиться ко всему Украинскому и не уподобляется Киеву, передает слова президента официальный сайт Кремля.
На той же встрече Путин заявил, что в России необходимо исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и искаженную историю. Детям нужно передать нравственный культурный код всего народа.
Президент также рассказал, что итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях его порадовали и удивили. Путин подчеркнул, что их результат убедительный и «не подлежащий никакому сомнению».
Запад стремится использовать против России любые инструменты, в том числе неонацизм на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с финалистами конкурса "Учитель года".
Путин подчеркнул, что на Украине неонацистов возвеличивают и поднимают на пьедестал, им позволяют проводить многотысячные факельные шествия в центрах крупнейших городов.
"Вот что поражает и что вызывает отторжение внутреннее, не может не вызывать у нормальных людей. Странно, что этого на так называемом Западе не замечают, хотя я не думаю, что не замечают, просто все что ни попадя стараются использовать против нас, все, что эффективно против нас работает, все поддерживается", - сказал он.
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях будет стабилизирована.
«Это чрезвычайно важная вещь и, конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там на этих территориях вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и стремились воссоединиться с Россией», — заявил Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
Москва готова пойти на переговоры с Киевом, если президент Украины Владимир Зеленский проявит свою заинтересованность. Об этом заявил глава России Владимир Путин в телефонном разговоре с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой.
«Российская сторона в случае заинтересованности киевских властей готова к возобновлению с ними переговорного процесса», — говорится на сайте Кремля.
Также уточняется, что между Путиным и королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой были осуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сохранила свой суверенитет в том числе благодаря российским учителям. Об этом сообщает ТАСС.
В День учителя Путин провел встречу с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».
«Россия была и будет суверенной», - сказал Путин, обращаясь к ним.
Он поблагодарил поколения учителей, которые преподавали детям «важнейшие уроки совести, чести и долга, верности своим корням, истории, ответственности за родную землю». Путин отметил, что педагоги научили россиян «готовности прийти на помощь, защитить свое Отечество».
«Именно в этих непреходящих ценностях нашего народа воспитаны солдаты, офицеры армии России, добровольцы и ополченцы героического Донбасса», - отметил президент.
Он подчеркнул, что сейчас военные и ополченцы отстаивают право россиян «самостоятельно выбирать свой собственный независимый путь развития».