Путин выдвинул Украине условие для проведения переговоров с Россией

Москва готова пойти на переговоры с Киевом, если президент Украины Владимир Зеленский проявит свою заинтересованность. Об этом заявил глава России Владимир Путин в телефонном разговоре с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой.

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«Российская сторона в случае заинтересованности киевских властей готова к возобновлению с ними переговорного процесса», — говорится на сайте Кремля.

Также уточняется, что между Путиным и королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой были осуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Подчеркивается, что главы государств настроены на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений в традиционно дружественном, взаимовыгодном и конструктивном ключе.