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7 минут назад

Путин выдвинул Украине условие для проведения переговоров с РФ

Ura.Ruиещё 2

Москва готова пойти на переговоры с Киевом, если президент Украины Владимир Зеленский проявит свою заинтересованность. Об этом заявил глава России Владимир Путин в телефонном разговоре с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой.

Путин выдвинул Украине условие для проведения переговоров с Россией
Фото:  риа новости риа новости

«Российская сторона в случае заинтересованности киевских властей готова к возобновлению с ними переговорного процесса», — говорится на сайте Кремля.

Также уточняется, что между Путиным и королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой были осуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Зеленский: Украина готова к переговорам с РФ только с другим президентом

Подчеркивается, что главы государств настроены на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений в традиционно дружественном, взаимовыгодном и конструктивном ключе.

Ранее Путин заявил, что освобожденные в ходе спецоперации территории области присоединяются к России. Церемония состоялась 30 сентября. До этого Москва признала независимость Запорожской и Херсонской областей. Указы, признающие суверенитет ДНР и ЛНР, Путин подписал 22 февраля. С 23 по 27 сентября в Донбассе, Запорожье и Херсонской области прошли референдумы о присоединении в состав РФ. Большинство жителей данных территорий проголосовали «за».

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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