Путин: Россия была и будет суверенной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сохранила свой суверенитет в том числе благодаря российским учителям. Об этом сообщает ТАСС.

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В День учителя Путин провел встречу с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».

«Россия была и будет суверенной», - сказал Путин, обращаясь к ним.

Он поблагодарил поколения учителей, которые преподавали детям «важнейшие уроки совести, чести и долга, верности своим корням, истории, ответственности за родную землю». Путин отметил, что педагоги научили россиян «готовности прийти на помощь, защитить свое Отечество».

«Именно в этих непреходящих ценностях нашего народа воспитаны солдаты, офицеры армии России, добровольцы и ополченцы героического Донбасса», - отметил президент.