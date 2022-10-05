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1 час назад

Путин: Россия была и будет суверенной

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сохранила свой суверенитет в том числе благодаря российским учителям. Об этом сообщает ТАСС.

Путин: Россия была и будет суверенной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В День учителя Путин провел встречу с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».

«Россия была и будет суверенной», - сказал Путин, обращаясь к ним.

Он поблагодарил поколения учителей, которые преподавали детям «важнейшие уроки совести, чести и долга, верности своим корням, истории, ответственности за родную землю». Путин отметил, что педагоги научили россиян «готовности прийти на помощь, защитить свое Отечество».

«Именно в этих непреходящих ценностях нашего народа воспитаны солдаты, офицеры армии России, добровольцы и ополченцы героического Донбасса», - отметил президент.

Он подчеркнул, что сейчас военные и ополченцы отстаивают право россиян «самостоятельно выбирать свой собственный независимый путь развития».

Политика,Владимир Путин,
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