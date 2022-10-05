Путин: ситуация на присоединенных территориях будет стабилизирована

«Это чрезвычайно важная вещь и, конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там на этих территориях вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и стремились воссоединиться с Россией», — заявил Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».