Путин: ситуация на присоединенных территориях будет стабилизирована

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях будет стабилизирована.
«Это чрезвычайно важная вещь и, конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там на этих территориях вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и стремились воссоединиться с Россией», — заявил Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
Ранее Минэкономразвития России оценило экономический потенциал новых российских регионов.
По словам замглавы ведомства Сергея Назарова, экономики Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей значительно диверсифицированы, но развитие их потенциала потребует «значительных» инвестиций.