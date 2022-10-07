Президент РФ Путин назвал происходящие на Украине события очень трагическими

Владимир Путин назвал события, которые сейчас происходят на Украине, а также заявил, что необходимо решать противостояния между странами бывшего Советского Союза.
"Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно требует выработки мер по их разрешению», — заявил Путин.
Об этом он рассказал в рамках неформальной встречи лидеров стран СНГ.
Причиной конфликтов между государствами постсоветских территорий Владимир Путин назвал развал СССР, сообщает "РБК".