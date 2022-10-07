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12 часов назад

Президент РФ Путин назвал происходящие на Украине события очень трагическими

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Владимир Путин назвал события, которые сейчас происходят на Украине, а также заявил, что необходимо решать противостояния между странами бывшего Советского Союза.

Президент РФ Путин назвал происходящие на Украине события очень трагическими
Фото: Banki.loansBanki.loans

"Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно требует выработки мер по их разрешению», — заявил Путин.

Об этом он рассказал в рамках неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Причиной конфликтов между государствами постсоветских территорий Владимир Путин назвал развал СССР, сообщает "РБК".

Другое,Владимир Путин,
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