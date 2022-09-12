Названы новые потенциальные союзники России и Китая

Основное содержание российско-китайского диалога — не громкие заявления и декларации, а тихие соглашения, рассказал «ПолитЭксперту» китаист Борис Подопригора. По его словам, США и их союзники своими кознями сделали все, чтобы партнерство РФ и КНР вышло на новый геополитический уровень. Эксперт считает, что в случае союза двух государств к ним могут присоединиться Иран и Пакистан.

Ситуация сначала с Украиной, а затем с Тайванем, привела к тому, что России и Китаю стало некуда отступать. Они поняли, что нужно объединять усилия, — рассказал Подопригора.

Видео дня

По его словам, есть вероятность, что в будущем к союзу Китая и России могут примкнуть другие сильные страны, настроенные против США. Третьим, считает китаист, скорее всего присоединится Иран. В качестве четвертого члена союза он называет Пакистан. Сближение этой страны с Китаем вызовет ревность со стороны Индии, чего Россия бы не хотела, рассказал Подопригора.

Но в будущем четыре страны могут образовать политико-дипломатический союз, пока еще не военный, — подчеркнул эксперт.

В ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15 и 16 сентября президент России Владимир Путин встретится для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам помощника российского лидера по международным делам Юрия Ушакова, встреча будет носить весьма важный характер.

Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе покинет Китай и отправится в Центральную Азию на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Цзиньпин отправится за границу впервые более чем за два года.

Ранее сообщалось, что Путин заявлял, что он во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Накануне германская газета Handelsblatt писала, что встреча Путина и Цзиньпина в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества имеет большое символическое значение. В материале говорится, что наблюдатели видят в этих переговорах четкий сигнал поддержки Москвы со стороны Пекина.

До этого посол РФ в Пекине Андрей Денисов сообщал, что Путин переговорит с Цзиньпином на полях саммита ШОС, который пройдет 15–16 сентября в Самарканде.

Китайское издание Global Times отметило достижения России в различных сферах.

Как пишет автор статьи, многие ученые со скепсисом смотрят на российскую экономику, однако это лишь поверхностный взгляд.

По словам журналиста, американская экономика опережает в развитии российскую, но при этом Москва смело вступает в противостояние с Вашингтоном и всей западной системой в целом.

«За последние 800 лет русские воевали практически против всех мировых держав, таких как Монгольская, Византийская, Османская, Наполеоновская, Австро-Венгерская, Британская и Германская империи, а также против нацистской Германии <...> Многие из этих империй либо исчезли, либо пали, либо распались, либо пришли в упадок. Россия также проиграла много войн, но смогла выстоять в период смены режимов. За последние 200 лет она входит в число самых могущественных стран мира, и ее можно назвать страной, которая может сражаться больше всего», — говорится в публикации.

Шанхайская организация сотрудничества объявит о своём расширении за счёт новых участников на ближайшем саммите, который пройдет в Самарканде на этой неделе. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в статье на сайте главы республики.

По словам Миризиёева, на встрече в верхах 15-16 сентября будет сформулирована новая повестка ШОС, что означает «зарождение нового этапа» в истории организации. По словам президента Узбекистана, который сейчас председательствует в ШОС, на данный момент, это самое крупное из региональных объединений мира. Организация связывает огромное географическое пространство и около половины населения всей Земли.

Мирзиёев выразил уверенность, что задача ШОС - стать полюсом притяжения «без разделительных линий во имя мира, сотрудничества и прогресса». Узбекский лидер считает, что ей необходимо развивать разностороннее сотрудничество, обеспечивая региональную безопасность. В числе приоритетных задач, он, в частности, назвал развитие отношений с Афганистаном.

На сегодня в ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В процессе вступления находятся два государства - Иран и Белоруссия, которая имеет статус наблюдателя.

Россия и Иран предпринимают шаги по укреплению энергетических, промышленных и логистических связей, поскольку две страны стремятся облегчить бремя санкций США против них.

24 августа министр нефти Ирана Джавад Уджи (встречаются также обозначения Оуджи и Овджи) объявил, что Иран и Россия близки к завершению своповой сделки по природному газу, что позволит Ирану импортировать российский газ, а затем поставлять определенное его количество в третьи страны. Уджи сообщил журналистам, что Москва и Тегеран также ведут переговоры о совместной разработке 14 нефтяных и газовых месторождений в Иране.

В июле две страны подписали меморандум о взаимопонимании на сумму 40 миллиардов долларов, в соответствии с которым российский государственный энергетический конгломерат «Газпром» согласился помочь в разработке семи нефтяных и газовых месторождений в Иране. Хабиболла Зафарян, эксперт по энергетике из Тегеранского технологического университета Амиркабир, сообщил информационному агентству Fars, что сделка открыла Ирану возможность стать «региональным хабом» для российского газа.

«Теперь у Ирана и России есть возможность сесть за один стол и разделить газовый рынок между собой», - сказал он. «Россия является первым по величине, а Иран – вторым, обладателем газовых ресурсов в мире, и, работая вместе, они могут определить оптимальную стратегию развития рынка».

Зафарян утверждает, что Иран может начать закупать излишки российского газа, который первоначально предназначался для европейского рынка, а затем перепродавать его соседним странам – таким, как Пакистан и Ирак. В последние месяцы Россия резко сократила поставки газа в Европу, сославшись на проблемы с санкциями и споры о способах оплаты.

Некоторые западные дипломаты опасаются, что, если ядерная сделка 2015 года будет возобновлена, Иран также может стать «черным ходом» для поставок санкционной российской нефти в Европу. Издание Politico недавно сообщило, что Тегеран может начать «импортировать российскую нефть на свое северное побережье Каспия, а затем продавать эквивалентное количество нефти в интересах России иранскими танкерами, выходящими из Персидского залива».

Помимо энергетики, Кремль все чаще обращается к Ирану за помощью в заполнении пробелов, созданных западными санкциями и уходом транснациональных корпораций из России.

Во время поездки в Москву министр промышленности Ирана Реза Фатеми Амин заявил, что две страны расширяют сотрудничество в судостроительной, автомобильной и авиационной промышленности.

Он сказал, что Иран надеется заключить соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом - возглавляемым Москвой торговым блоком, в который входят Россия и несколько ее традиционных союзников на постсоветском пространстве.

Продажи новых автомобилей в России упали на 60,5% в годовом исчислении за первые семь месяцев 2022 года, поскольку многие иностранные бренды прекратили свою деятельность, а отечественные производители изо всех сил пытаются приобрести критически важные компоненты. Тем временем российские авиакомпании начали разбирать на запчасти самолеты, которые больше не доступны из-за санкций, сообщает Reuters.

В начале августа ведущий иранский автопроизводитель объявил, что он уделяет «особое внимание» российскому рынку и позже в этом году начнет экспортировать свои автомобили в Россию. Российские и иранские автопроизводители, а также производители запчастей, подписали сделки на сумму 700 миллионов долларов на полях выставки автомобильной промышленности в Москве.

Похожая история разыгралась и в авиационном секторе. В прошлом месяце две страны подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий Ирану начать экспорт запасных частей и оборудования в Россию и предоставлять российским самолетам ремонт, техническое обслуживание и технические услуги.

Еще один способ, которым Иран может помочь Москве обойти санкции, — это предложить себя в качестве нового логистического центра для российских товаров, направляющихся во внешний мир.

Основным вариантом на данный момент является Международный транспортный коридор Север-Юг (МТК), 7200-километровая сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов, соединяющих Россию и Индию через Иран. Согласно исследованию, проведенному Федерацией экспедиторов Индии, МТК на 30% дешевле и на 40% короче, чем традиционный маршрут по Суэцкому каналу.

Хотя Россия и Иран ведут переговоры о запуске МТК уже более двух десятилетий, проект начал продвигаться вперед после того, как США и европейские страны в марте запретили российским кораблям и самолетам входить в их порты и воздушное пространство.

По словам министра транспорта Виталия Савельева, эти новые ограничения «фактически разрушили» торговую логистику России и вынудили Кремль искать альтернативные маршруты. В то же время значение Индии как экономического партнера для Москвы значительно возросло, поскольку Нью-Дели начал активно покупать российскую нефть.

В июне иранская государственная судоходная компания объявила, что успешно доставила через МТК первую партию российских товаров в Индию.

По данным India Economic Times, с тех пор по этому маршруту было отправлено около 3000 тонн товаров и 114 контейнеров. Иранские официальные лица указали, что Россия потенциально могла бы помочь в строительстве новых железных дорог в Иране в рамках МТК в обмен на нефтяной бартер.

Автор: Дмитрий Саймс – Dimitry Simes - американский политолог, историк, учёный. Был назначен Ричардом Никсоном председателем и главным исполнительным директором Центра национальных интересов при его основании 20 января 1994 года. Издатель и генеральный директор американского журнала «The National Interest».

Перевод Сергея Духанова.

Нарушение условий зерновой сделки, которую заключили РФ и Украина, привело к укреплению союза России и Турции. Причем Анкару (члена НАТО) подтолкнул к Москве сам Запад, показавший несостоятельность своих обещаний, говорят эксперты URA.RU. По словам политологов, президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган совместно ударили по планам США и их сателлитов настроить мировое сообщество против России.

Месяц спустя после начала вывоза продовольствия из украинских портов, согласно зерновой сделке, заключенной между Россией и Украиной при посредничестве Турции и участии ООН, президент РФ Владимир Путин впервые публично озвучил ее итоги. Сделал он это в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), к которому в этом году было приковано особое внимание Запада. Путин сообщил, что из 87 судов только два корабля ушли в Африку — это лишь 3% от вывезенных 60 тысяч тонн продовольствия.

«Многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия как действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать. Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать», — заявил Путин.

Он отметил, что «посоветуется на эту тему» с лидером Турции Эрдоганом, так как они вместе «выработали механизм вывоза украинского зерна, чтобы помочь беднейшим странам».

«А что происходит на практике?» — задался вопросом Путин.

На практике вторая часть сделки — открытие для России мировых рынков зерна и удобрений — выполнена не была.

«То, что мы видим, — очередной наглый обман. Дело не в нас. Это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии», — заявил президент РФ.

Лидер Турции 8 сентября подтвердил эту информацию.

«Президент РФ Владимир Путин прав в том, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в беднейшие страны. Поставки идут в развитые государства», — заявил Эрдоган.

Эта тема, как ожидается, станет одной из основных во время двусторонней встречи Путина и Эрдогана на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15—16 сентября в Самарканде. Сложившаяся ситуация лишь сближает позиции России и Турции, убежден директор Института политических исследований Сергей Марков. «Россия и Турция все чаще будут играть против Запада, что они делают и сейчас. Это касается и продовольственной сделки, и обхода Россией санкций через Турцию. При этом у Турции и Запада и так уже плохие отношения.

Эрдоган создает свою систему нападения на Запад, постоянно находится с ним в управляемом конфликте. И России это на руку. Турция выступает нашим союзником, и сейчас для РФ важно, чтобы ее зерно поступило на мировые рынки», — пояснил Марков.

Говорить о каком-то существенном сближении России и Турции и отдалении Турции от Запада все же рано, так как Эрдоган, как и Путин, занимает позицию, которая отвечает интересам его страны, полагает доцент департамента политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.

«Это скорее ситуативный союз в рамках решения зерновой проблемы. В то же веря нельзя исключать, что масштабные политические события в мире окончательно могут поставить Турцию перед выбором: с кем она — с Западом или с Россией. Пока она пытается балансировать», — отметил Ежов.

Впрочем, реализация продовольственной сделки уже позволила сторонам разбить заявления западной пропаганды и не допустить ухудшения отношения к России в мире, считает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин.

«США и их союзники проводят долговременную акцию. Они пытаются убедить большую часть стран мира, что это Россия, которая „напала“ на Украину, виновна в том, что на планете наступают голодные времена. Они говорят, что Украина стоит на первом месте в мире по производству зерна — они уже обманывают. И эти фейки они пытаются внедрить в массовое сознание жителей планеты и вызвать агрессивное отношение к России. Выступая на ВЭФ, президент Путин упредил негативные изменения по отношению к РФ, когда сказал, что он вместе с Эрдоганом разработал схему вывоза зерна, чтобы спасти глобальный юг», — отметил Кошкин.

Это, по словам политолога, сигнал мировому сообществу о том, что «не следует больше вестись» на заявления Запада.