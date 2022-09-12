Стало известно о грядущем расширении ШОС

Шанхайская организация сотрудничества объявит о своём расширении за счёт новых участников на ближайшем саммите, который пройдет в Самарканде на этой неделе. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в статье на сайте главы республики. По словам Миризиёева, на встрече в верхах 15-16 сентября будет сформулирована новая повестка ШОС, что означает «зарождение нового этапа» в истории организации. По словам президента Узбекистана, который сейчас председательствует в ШОС, на данный момент, это самое крупное из региональных объединений мира. Организация связывает огромное географическое пространство и около половины населения всей Земли. Мирзиёев выразил уверенность, что задача ШОС - стать полюсом притяжения «без разделительных линий во имя мира, сотрудничества и прогресса». Узбекский лидер считает, что ей необходимо развивать разностороннее сотрудничество, обеспечивая региональную безопасность. В числе приоритетных задач, он, в частности, назвал развитие отношений с Афганистаном. На сегодня в ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В процессе вступления находятся два государства - Иран и Белоруссия, которая имеет статус наблюдателя.