Москва нашла, как и куда свой газ пристроить. Это не Европа

Россия и Иран предпринимают шаги по укреплению энергетических, промышленных и логистических связей, поскольку две страны стремятся облегчить бремя санкций США против них.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

24 августа министр нефти Ирана Джавад Уджи (встречаются также обозначения Оуджи и Овджи) объявил, что Иран и Россия близки к завершению своповой сделки по природному газу, что позволит Ирану импортировать российский газ, а затем поставлять определенное его количество в третьи страны. Уджи сообщил журналистам, что Москва и Тегеран также ведут переговоры о совместной разработке 14 нефтяных и газовых месторождений в Иране.

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В июле две страны подписали меморандум о взаимопонимании на сумму 40 миллиардов долларов, в соответствии с которым российский государственный энергетический конгломерат «Газпром» согласился помочь в разработке семи нефтяных и газовых месторождений в Иране. Хабиболла Зафарян, эксперт по энергетике из Тегеранского технологического университета Амиркабир, сообщил информационному агентству Fars, что сделка открыла Ирану возможность стать «региональным хабом» для российского газа.

«Теперь у Ирана и России есть возможность сесть за один стол и разделить газовый рынок между собой», - сказал он. «Россия является первым по величине, а Иран – вторым, обладателем газовых ресурсов в мире, и, работая вместе, они могут определить оптимальную стратегию развития рынка».

Зафарян утверждает, что Иран может начать закупать излишки российского газа, который первоначально предназначался для европейского рынка, а затем перепродавать его соседним странам – таким, как Пакистан и Ирак. В последние месяцы Россия резко сократила поставки газа в Европу, сославшись на проблемы с санкциями и споры о способах оплаты.

Некоторые западные дипломаты опасаются, что, если ядерная сделка 2015 года будет возобновлена, Иран также может стать «черным ходом» для поставок санкционной российской нефти в Европу. Издание Politico недавно сообщило, что Тегеран может начать «импортировать российскую нефть на свое северное побережье Каспия, а затем продавать эквивалентное количество нефти в интересах России иранскими танкерами, выходящими из Персидского залива».

Помимо энергетики, Кремль все чаще обращается к Ирану за помощью в заполнении пробелов, созданных западными санкциями и уходом транснациональных корпораций из России.

Во время поездки в Москву министр промышленности Ирана Реза Фатеми Амин заявил, что две страны расширяют сотрудничество в судостроительной, автомобильной и авиационной промышленности.

Он сказал, что Иран надеется заключить соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом - возглавляемым Москвой торговым блоком, в который входят Россия и несколько ее традиционных союзников на постсоветском пространстве.

Продажи новых автомобилей в России упали на 60,5% в годовом исчислении за первые семь месяцев 2022 года, поскольку многие иностранные бренды прекратили свою деятельность, а отечественные производители изо всех сил пытаются приобрести критически важные компоненты. Тем временем российские авиакомпании начали разбирать на запчасти самолеты, которые больше не доступны из-за санкций, сообщает Reuters.

В начале августа ведущий иранский автопроизводитель объявил, что он уделяет «особое внимание» российскому рынку и позже в этом году начнет экспортировать свои автомобили в Россию. Российские и иранские автопроизводители, а также производители запчастей, подписали сделки на сумму 700 миллионов долларов на полях выставки автомобильной промышленности в Москве.

Похожая история разыгралась и в авиационном секторе. В прошлом месяце две страны подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий Ирану начать экспорт запасных частей и оборудования в Россию и предоставлять российским самолетам ремонт, техническое обслуживание и технические услуги.

Еще один способ, которым Иран может помочь Москве обойти санкции, — это предложить себя в качестве нового логистического центра для российских товаров, направляющихся во внешний мир.

Основным вариантом на данный момент является Международный транспортный коридор Север-Юг (МТК), 7200-километровая сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов, соединяющих Россию и Индию через Иран. Согласно исследованию, проведенному Федерацией экспедиторов Индии, МТК на 30% дешевле и на 40% короче, чем традиционный маршрут по Суэцкому каналу.

Хотя Россия и Иран ведут переговоры о запуске МТК уже более двух десятилетий, проект начал продвигаться вперед после того, как США и европейские страны в марте запретили российским кораблям и самолетам входить в их порты и воздушное пространство.

По словам министра транспорта Виталия Савельева, эти новые ограничения «фактически разрушили» торговую логистику России и вынудили Кремль искать альтернативные маршруты. В то же время значение Индии как экономического партнера для Москвы значительно возросло, поскольку Нью-Дели начал активно покупать российскую нефть.

В июне иранская государственная судоходная компания объявила, что успешно доставила через МТК первую партию российских товаров в Индию.

По данным India Economic Times, с тех пор по этому маршруту было отправлено около 3000 тонн товаров и 114 контейнеров. Иранские официальные лица указали, что Россия потенциально могла бы помочь в строительстве новых железных дорог в Иране в рамках МТК в обмен на нефтяной бартер.

Автор: Дмитрий Саймс – Dimitry Simes - американский политолог, историк, учёный. Был назначен Ричардом Никсоном председателем и главным исполнительным директором Центра национальных интересов при его основании 20 января 1994 года. Издатель и генеральный директор американского журнала «The National Interest».

Перевод Сергея Духанова.