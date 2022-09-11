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1 час назад

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за два года покинет Китай ради встречи с Путиным

Газета.Ru

Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе покинет Китай и отправится в Центральную Азию на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Цзиньпин впервые за два года покинет Китай ради встречи с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Цзиньпин отправится за границу впервые более чем за два года.

Ранее сообщалось, что Путин заявлял, что он во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Накануне германская газета Handelsblatt писала, что встреча Путина и Цзиньпина в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества имеет большое символическое значение. В материале говорится, что наблюдатели видят в этих переговорах четкий сигнал поддержки Москвы со стороны Пекина.

До этого посол РФ в Пекине Андрей Денисов сообщал, что Путин переговорит с Цзиньпином на полях саммита ШОС, который пройдет 15–16 сентября в Самарканде.

Политика,Андрей Денисов,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ШОС,
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