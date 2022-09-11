Цзиньпин впервые за два года покинет Китай ради встречи с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе покинет Китай и отправится в Центральную Азию на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Цзиньпин отправится за границу впервые более чем за два года.
Ранее сообщалось, что Путин заявлял, что он во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
Накануне германская газета Handelsblatt писала, что встреча Путина и Цзиньпина в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества имеет большое символическое значение. В материале говорится, что наблюдатели видят в этих переговорах четкий сигнал поддержки Москвы со стороны Пекина.
До этого посол РФ в Пекине Андрей Денисов сообщал, что Путин переговорит с Цзиньпином на полях саммита ШОС, который пройдет 15–16 сентября в Самарканде.