Путин обрел союзника в НАТО

Нарушение условий зерновой сделки, которую заключили РФ и Украина, привело к укреплению союза России и Турции. Причем Анкару (члена НАТО) подтолкнул к Москве сам Запад, показавший несостоятельность своих обещаний, говорят эксперты URA.RU. По словам политологов, президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган совместно ударили по планам США и их сателлитов настроить мировое сообщество против России.

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Месяц спустя после начала вывоза продовольствия из украинских портов, согласно зерновой сделке, заключенной между Россией и Украиной при посредничестве Турции и участии ООН, президент РФ Владимир Путин впервые публично озвучил ее итоги. Сделал он это в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), к которому в этом году было приковано особое внимание Запада. Путин сообщил, что из 87 судов только два корабля ушли в Африку — это лишь 3% от вывезенных 60 тысяч тонн продовольствия.

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«Многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия как действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать. Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать», — заявил Путин.

Он отметил, что «посоветуется на эту тему» с лидером Турции Эрдоганом, так как они вместе «выработали механизм вывоза украинского зерна, чтобы помочь беднейшим странам».

«А что происходит на практике?» — задался вопросом Путин.

На практике вторая часть сделки — открытие для России мировых рынков зерна и удобрений — выполнена не была.

«То, что мы видим, — очередной наглый обман. Дело не в нас. Это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии», — заявил президент РФ.

Лидер Турции 8 сентября подтвердил эту информацию.

«Президент РФ Владимир Путин прав в том, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в беднейшие страны. Поставки идут в развитые государства», — заявил Эрдоган.

Эта тема, как ожидается, станет одной из основных во время двусторонней встречи Путина и Эрдогана на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15—16 сентября в Самарканде. Сложившаяся ситуация лишь сближает позиции России и Турции, убежден директор Института политических исследований Сергей Марков. «Россия и Турция все чаще будут играть против Запада, что они делают и сейчас. Это касается и продовольственной сделки, и обхода Россией санкций через Турцию. При этом у Турции и Запада и так уже плохие отношения.

Эрдоган создает свою систему нападения на Запад, постоянно находится с ним в управляемом конфликте. И России это на руку. Турция выступает нашим союзником, и сейчас для РФ важно, чтобы ее зерно поступило на мировые рынки», — пояснил Марков.

Говорить о каком-то существенном сближении России и Турции и отдалении Турции от Запада все же рано, так как Эрдоган, как и Путин, занимает позицию, которая отвечает интересам его страны, полагает доцент департамента политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.

«Это скорее ситуативный союз в рамках решения зерновой проблемы. В то же веря нельзя исключать, что масштабные политические события в мире окончательно могут поставить Турцию перед выбором: с кем она — с Западом или с Россией. Пока она пытается балансировать», — отметил Ежов.

Впрочем, реализация продовольственной сделки уже позволила сторонам разбить заявления западной пропаганды и не допустить ухудшения отношения к России в мире, считает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин.

«США и их союзники проводят долговременную акцию. Они пытаются убедить большую часть стран мира, что это Россия, которая „напала“ на Украину, виновна в том, что на планете наступают голодные времена. Они говорят, что Украина стоит на первом месте в мире по производству зерна — они уже обманывают. И эти фейки они пытаются внедрить в массовое сознание жителей планеты и вызвать агрессивное отношение к России. Выступая на ВЭФ, президент Путин упредил негативные изменения по отношению к РФ, когда сказал, что он вместе с Эрдоганом разработал схему вывоза зерна, чтобы спасти глобальный юг», — отметил Кошкин.

Это, по словам политолога, сигнал мировому сообществу о том, что «не следует больше вестись» на заявления Запада.