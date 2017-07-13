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Проклятье августа

Август считается одним из самых тяжелых месяцев для России. Так, именно в августе 1991 года произошел путч, который, по мнению многих политиков, чуть не привел к гражданской войне, в августе 1994-го рухнула финансовая пирамида МММ, а в том же месяце через шесть лет погибла подлодка «Курск». Серьезные события, которые происходили в августе в России, начиная с 1991 года — в нашей фотогалерее
15:32 фоторепортаж
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«Черными» днями для российской политики стали события 18—21 августа 1991 года, получившие название августовского путча. Власти СССР оценили это событие как заговор, госпереворот и антиконституционный захват власти
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Начало грузино-абхазской войны 14 августа 1992 года
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В августе 1994-го рухнула финансовая пирамида МММ. После резкого обесценивания бумаг МММ 50 человек покончили жизнь самоубийством. Следствие признало потерпевшими более десяти тысяч человек, однако, по косвенным оценкам экспертов, пострадало около десяти миллионов человек
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Обвал рынка межбанковских кредитов 24 августа 1995 года
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В августе 1996 года отряды боевиков атаковали и заняли Грозный, в том же месяце завершилась Первая чеченская кампания, в результате которой потери российских войск составили более четырех тысяч человек убитыми и около 20 тысяч человек ранеными
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17 августа 1998 года российское правительство объявило дефолт. Позже ЦБ фактически отказался от поддержки курса рубля. Если 15 августа официальный курс рубля к доллару составлял 6,3 рубля за доллар, то 1 сентября 1998 года - 9,33 рубля, а 1 октября уже 15,9 рубля
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В августе 1999-го произошло вторжение боевиков в Дагестан
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Помимо политических и экономических проблем, август славится катастрофами и природными катаклизмами. 12 августа 2000 года – день гибели подлодки «Курск» в Баренцевом море. Все 118 членов экипажа, находившиеся на ее борту, погибли
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Пожар на Останкинской телебашне. 3 человека погибли, около 16 миллионов жителей России на неделю остались без телевидения, 27 августа 2000 года
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Чеченские боевики сбили над Ханкалой тяжелый транспортный вертолет Ми-26, погибло более ста человек, 19 августа 2002 года
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В Баренцевом море затонула атомная подводная лодка К-159, погибли 9 человек, 30 августа 2003 года
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Взрывы самолётов Ту-154 и Ту-134 в Тульской и Ростовской областяx 24 августа 2004
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В ДТП погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, его водитель и охранник, 7 августа 2005 года
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Авиакатастрофа рейса Анапа — Санкт-Петербург над Донецком, погибли 170 человек, 22 августа 2006 года
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В августе 2007-го в аварию в результате подрыва рельсов попал поезд «Невский экспресс»
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В августе 2008 года начался вооруженный конфликт в Южной Осетии, в ходе которого десятки российских солдат погибли и пропали без вести, сотни получили ранения
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Август 2009 года известен из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, жертвами которой стали 75 человек
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Август 2010 года «прославила» аномальная жара, лесные пожары и вызванный ими смог в европейской части России. В этот период в Москве число смертей увеличилось на 36 процентов. Смог проник в метро, нарушил работу московских аэропортов
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В конце лета 2013 года на Дальний Восток обрушился мощный паводок, который привел к самому масштабному наводнению за последние 115 лет. Общий объем ущерба от стихийного бедствия составил 527 миллиардов рублей
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