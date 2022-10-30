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1 час назад

Как создавалось «Поле чудес»

Александр Котлеткин

25 октября 1990 года был снят первый выпуск культовой телеигры «Поле чудес». Уже на следующий день, шоу вышло в эфир на Первой программе Центрального телевидения СССР. Телеигра быстро заработала народную любовь, сделав своих ведущих звездами национального масштаба.

1/12 Владислав Листьев во время телеигры капитал-шоу «Поле чудес», 1991 год
Фото: РИА Новости
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2/12 Девушка открывает на табло буквы, угаданные участниками телеигры капитал-шоу «Поле чудес», 1991 год
Фото: РИА Новости
3/12  Призы для победителей в телевизионной интеллектуальной игре «Поле чудес», 1991 год
Фото: РИА Новости
4/12 Участники телеигры капитал-шоу «Поле чудес», 1991 год
Фото: РИА Новости
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5/12 Ведущий телепрограммы «Поле чудес» Владислав Листьев, 1991 год
Фото: РИА Новости
6/12 Победительница телеигры капитал-шоу «Поле чудес» с призом, 1991 год
Фото: РИА Новости
7/12 Художественный руководитель и ведущий телевизионной передачи «Поле чудес» Леонид Аркадьевич Якубович во время съемок 100-го выпуска, 1992 год
Фото: ТАСС
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8/12 Съемка телепередачи «Поле чудес», 1992 год
Фото: ТАСС
9/12 Телеведущий Владислав Листьев во время съемок сотой программы «Поле чудес», 1992 год
Фото: ТАСС
10/12 ведущий телевизионной передачи «Поле чудес» Леонид Аркадьевич Якубович во время съемок одного из выпусков в студии телецентра «Останкино», 1999 год
Фото: ТАСС
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11/12 Выставка подарков, направленных в адрес популярной телевизионной программы «Поле чудес», 2000 год
Фото: ТАСС
12/12 Ведущий телеигры «Поле чудес» Леонид Якубович во время открытия обновленного музея программы, приуроченного к ее 25-летию, 2015 год
Фото: РИА Новости

Согласно официальной версии, идея создать программу возникала у журналиста, продюсера и режиссера Анатолия Лысенко, когда он отдыхал в гостинице в Париже. Лысенко увидел по телевизору американскую передачу «Wheel of Fortune» и решил запустить что-то подобное на советском ТВ. Он назначил руководителем нового проекта своего коллегу по молодёжной редакции Владислава Листьева.

Видео дня

Первоначально телекомпания «ВИD» пыталась приобрести лицензию на формат у американского правообладателя шоу, но после неудачных переговоров было принято решение создать свою телеигру. Название для передачи Листьев взял из сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Руководители проекта пытались позвать на место ведущего театрального актера Игоря Угольникова, но он отказался в пользу программы «Оба-на!». В итоге ведущим «Поле чудес» стал сам Владислав Листьев. Новая программа стала выходить по пятницам в 21:00 и быстро завоевала любовь советского телезрителя.

В 1991 году Листьев решил уйти из программы, чтобы работать над ток-шоу «Тема». На свое место он пригласил сценариста и ведущего конкурсов Леонида Якубовича, но тот считал, что «человек с улицы» не может работать на телевидении и отказался. Практически всю осень 1991 года «Поле чудес» выходило с разными ведущими. В ноябре Листьеву наконец удалось уговорить Якубовича возглавить шоу. Ходили слухи, что Леониду Аркадьевичу было крайне сложно вжиться в роль и он несколько раз хотел покинуть «Поле чудес».

В конце концов, Якубович остался, но искренне считал, что программа не продержится и полугода. При этом, именно Леонид Аркадьевич предложил чтобы капитал-шоу было «не про то, во что играют, а про тех, кто в это играет».

Владислав Листьев также продолжал появляться в программе в качестве соведущего вплоть до своего убийства в 1995 году.

У программы есть свой музей, в котором хранятся предметы, подаренные участниками Леониду Якубовичу. В музее можно найти первый ящик «Поле чудес», костюмы, которые надевал Якубович, многочисленные портреты Якубовича и многое другое.

Телеигра выходит до сих пор. С 24 декабря 2021 года производством «Поле чудес» занимается Творческая мастерская «Студия-А» совместно с телекомпанией «Поле-ТВ».

Фото,Анатолий Лысенко,Владислав Листьев,Игорь Угольников,Леонид Якубович,
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