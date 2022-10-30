Как создавалось «Поле чудес»

25 октября 1990 года был снят первый выпуск культовой телеигры «Поле чудес». Уже на следующий день, шоу вышло в эфир на Первой программе Центрального телевидения СССР. Телеигра быстро заработала народную любовь, сделав своих ведущих звездами национального масштаба.

Согласно официальной версии, идея создать программу возникала у журналиста, продюсера и режиссера Анатолия Лысенко, когда он отдыхал в гостинице в Париже. Лысенко увидел по телевизору американскую передачу «Wheel of Fortune» и решил запустить что-то подобное на советском ТВ. Он назначил руководителем нового проекта своего коллегу по молодёжной редакции Владислава Листьева.

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Первоначально телекомпания «ВИD» пыталась приобрести лицензию на формат у американского правообладателя шоу, но после неудачных переговоров было принято решение создать свою телеигру. Название для передачи Листьев взял из сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Руководители проекта пытались позвать на место ведущего театрального актера Игоря Угольникова, но он отказался в пользу программы «Оба-на!». В итоге ведущим «Поле чудес» стал сам Владислав Листьев. Новая программа стала выходить по пятницам в 21:00 и быстро завоевала любовь советского телезрителя.

В 1991 году Листьев решил уйти из программы, чтобы работать над ток-шоу «Тема». На свое место он пригласил сценариста и ведущего конкурсов Леонида Якубовича, но тот считал, что «человек с улицы» не может работать на телевидении и отказался. Практически всю осень 1991 года «Поле чудес» выходило с разными ведущими. В ноябре Листьеву наконец удалось уговорить Якубовича возглавить шоу. Ходили слухи, что Леониду Аркадьевичу было крайне сложно вжиться в роль и он несколько раз хотел покинуть «Поле чудес».

В конце концов, Якубович остался, но искренне считал, что программа не продержится и полугода. При этом, именно Леонид Аркадьевич предложил чтобы капитал-шоу было «не про то, во что играют, а про тех, кто в это играет».

Владислав Листьев также продолжал появляться в программе в качестве соведущего вплоть до своего убийства в 1995 году.

У программы есть свой музей, в котором хранятся предметы, подаренные участниками Леониду Якубовичу. В музее можно найти первый ящик «Поле чудес», костюмы, которые надевал Якубович, многочисленные портреты Якубовича и многое другое.