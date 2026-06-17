«Отличные гены». Как выглядит вторая дочь Сильвестра Сталлоне

Дочь голливудского актера Сильвестра Сталлоне Систин восхитила поклонников откровенными фотографиями. 27-летняя модель позировала перед камерой на террасе в ярко-красном бикини, дополнив образ золотистыми украшениями. Снимки с фотосессии Систин опубликовала на своей странице в соцсетях.

«Вау, какая потрясающая фигура», «Выглядишь отлично», «Боже, она настоящая королева!», «У дочерей Сталлоне отличные гены», — прокомментировали публикацию подписчики знаменитости.

Систин Сталлоне родилась 27 июня 1998 года в Лос-Анджелесе. Она стала второй дочерью актера Сильвестра Сталлоне и бывшей модели Дженнифер Флавин.

Систин училась в католической школе Notre Dame High School в Лос-Анджелесе. После ее окончания наследница артиста поступила в Университет Южной Калифорнии, где изучала теорию коммуникации.

Помимо учебы, дочь Сталлоне принимала участие в модных показах, появлялась на обложках модных журналов и пробовала сниматься в кино. В 2019 году она исполнила одну из главных ролей в фильме «Синяя бездна — 2», а в 2021 году появилась в картине «Полночь на злаковом поле».

Как выглядит наследница одного из самых культовых актеров 90-х — смотрите в галерее «Рамблера».