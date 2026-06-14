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«Сделать Америку снова великой». Дональду Трампу — 80 лет

Александр Котлеткин
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Фред Трамп и его сын, Дональд Трамп, 1980 год
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Фред Трамп и его сын, Дональд Трамп, 1980 год 
© Legion-Media
Дональд Трамп в 1980 году
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Дональд Трамп в 1980 году 
© Legion-Media
Президент США Рональд Рейган пожимает руки Дональду Трампу и Иване Трамп, 11 февраля 1985 года
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Президент США Рональд Рейган пожимает руки Дональду Трампу и Иване Трамп, 11 февраля 1985 года 
© Legion-Media
Американский предприниматель Дональд Трамп и его супруга Ивана, прибывшие по приглашению Государственного комитета СССР по иностранному туризму, во время осмотра Дворцовой площади, 1987 год
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Американский предприниматель Дональд Трамп и его супруга Ивана, прибывшие по приглашению Государственного комитета СССР по иностранному туризму, во время осмотра Дворцовой площади, 1987 год 
© Максим Блохин/TACC

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Американский бизнесмен, миллиардер Дональд Трамп и его супруга Ивана, прибывшие по приглашению Государственного комитета СССР по иностранному туризму, во время посещения Государственного Эрмитажа, 1987 год
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Американский бизнесмен, миллиардер Дональд Трамп и его супруга Ивана, прибывшие по приглашению Государственного комитета СССР по иностранному туризму, во время посещения Государственного Эрмитажа, 1987 год 
© Максим Блохин/TACC
Дональд Трамп на пресс-конференции, посвященной открытию нового отеля "Атлантик Сити", в Вашингтоне, 1989 год
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Дональд Трамп на пресс-конференции, посвященной открытию нового отеля "Атлантик Сити", в Вашингтоне, 1989 год 
© Arnie Sachs/DPA/TACC
Дональд Трамп в 1989 году
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Дональд Трамп в 1989 году 
© Legion-Media
Дональд Трамп в 1990 году
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Дональд Трамп в 1990 году 
© Legion-Media
Дональд Трамп в фильме «Один дома 2», 1992 год
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Дональд Трамп в фильме «Один дома 2», 1992 год 
© Legion-Media

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Мэр штата Нью-Йорк Майкл Блумберг приветствует Дональда Трампа и Меланию Кнаусс в своем номере для приема гостей перед ужином Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton, 28 апреля 2001 года
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Мэр штата Нью-Йорк Майкл Блумберг приветствует Дональда Трампа и Меланию Кнаусс в своем номере для приема гостей перед ужином Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton, 28 апреля 2001 года 
© Ron Sachs/DPA/TACC
Дональд Трамп бреет голову Винсу Макмахону после матча «Битва миллиардеров» на WrestleMania 23 на стадионе Ford Field в Детройте, 1 апреля 2007 года
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Дональд Трамп бреет голову Винсу Макмахону после матча «Битва миллиардеров» на WrestleMania 23 на стадионе Ford Field в Детройте, 1 апреля 2007 года 
© Legion-Media
Американский миллиардер Дональд Трамп и обладательница титула "Мисс Вселенная 2012" Оливия Калпо на вечеринке после финала конкурса "Мисс Вселенная 2013" в Крокус Сити Холле
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Американский миллиардер Дональд Трамп и обладательница титула "Мисс Вселенная 2012" Оливия Калпо на вечеринке после финала конкурса "Мисс Вселенная 2013" в Крокус Сити Холле 
© Вячеслав Прокофьев/TACC
Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, 20 января 2017 года
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Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, 20 января 2017 года 
© J. Scott Applewhite/DPA/TACC
Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, 30 июня 2019 года
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Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, 30 июня 2019 года 
© Shealah Craighead/ZUMA/TACC

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Дональд Трамп размахивает бейсбольной битой, изготовленной компанией Texas Timber Bat Company, во время участия в мероприятии «Дух Америки» в Белом доме, 2 июля 2020 года
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Дональд Трамп размахивает бейсбольной битой, изготовленной компанией Texas Timber Bat Company, во время участия в мероприятии «Дух Америки» в Белом доме, 2 июля 2020 года 
© Michael Reynolds/picture alliance/TACC
Фотография Дональда Трампа в полицейском участке после ареста, 24 августа 2023 года
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Фотография Дональда Трампа в полицейском участке после ареста, 24 августа 2023 года 
© Zuma/TACC
Дональд Трамп в своей фирменной красной бейсболке с надписью «Сделаем Америку снова великой», 10 апреля 2024 года
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Дональд Трамп в своей фирменной красной бейсболке с надписью «Сделаем Америку снова великой», 10 апреля 2024 года 
© Robin Rayne/ZUMA/TACC
Дональд Трамп после покушения во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания, 13 июля 2024 года
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Дональд Трамп после покушения во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания, 13 июля 2024 года 
© DAVID MAXWELL/EPA/TACC
Дональд Трамп выступает перед сторонниками перед своей инаугурации на пост президента США, 19 января 2025 года
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Дональд Трамп выступает перед сторонниками перед своей инаугурации на пост президента США, 19 января 2025 года 
© WILL OLIVER/EPA/TACC

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Президент Дональд Трамп демонстрирует табличку с торговыми тарифами, 2 апреля 2025 года
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Президент Дональд Трамп демонстрирует табличку с торговыми тарифами, 2 апреля 2025 года 
© Andrew Leyden/ZUMA/TACC
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на территории аэропорта на Аляске, 15 августа 2025 года
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на территории аэропорта на Аляске, 15 августа 2025 года 
© Сергей Бобылев/POOL/ТАСС
Бронзовая статуя держащихся за руки Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, установленная противниками президента, 2 октября 2025 года
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Бронзовая статуя держащихся за руки Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, установленная противниками президента, 2 октября 2025 года 
© JIM LO SCALZO/EPA/TACC
Президент США Дональд Трамп получает заказ еды из McDonald’s от Шэрон Симмонс, сотрудницы DoorDash, возле Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне, 13 апреля 2026 года
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Президент США Дональд Трамп получает заказ еды из McDonald’s от Шэрон Симмонс, сотрудницы DoorDash, возле Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне, 13 апреля 2026 года 
© Salwan Georges/Pool/Sipa USA/TACC
Дональд Трамп в 2026 году
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Дональд Трамп в 2026 году 
© Legion-Media

14 июня 80-летний юбилей отмечает действующий президент США Дональд Трамп. Политик прославился благодаря экстравагантным выходкам, громким заявлениям, а также сумел покорить избирателей нестандартными, зачастую радикальными решениями. Противники Трампа неоднократно обвиняли его в работе на Россию, в узурпации власти и превышении полномочий, в подлоге финансовой документации, в подстрекательстве к беспорядкам. Несмотря на политическое давление оппонентов, в 2024 году ему вновь удалось выиграть выборы и вернуться в Белый дом.

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке в семье магната недвижимости Фреда Трампа и его жены Мэри Энн. Еще в колледже он начал работать в строительной компании отца. В 1968 году Трамп окончил Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете и фактически стал преемником, так как его старший брат Фред решил стать авиапилотом. Самым известным проектом Дональда Трампа является 68-этажная башня Trump Tower на Пятой авеню, открывшаяся в 1983 году. К началу 1990-х годов его состояние превышало 1,5 млрд долларов США.

Помимо бизнеса Дональд Трамп активно пробовал свои силы в индустрии развлечений. С 1996 по 2015 год он был совладельцем компании Miss Universe Organization, которой принадлежали конкурсы красоты «Мисс Вселенная», «Мисс США» и «Мисс Подросток США».

В 2004 году миллиардер начал сниматься в реалити-шоу «Кандидат» в качестве продюсера и ведущего. За 14 сезонов проекта он заработал 213 миллионов долларов. Также он несколько раз появлялся в кино в качестве камео. Например, в «Один дома 2» Трамп получил роль в обмен на разрешение снять сцену в «Плазе».

Политическая карьера бизнесмена началась в 2015 году. Главным лозунгом своей президентской кампании он провозгласил Make America Great Again, что переводится как «Сделаем Америку снова великой». Трамп обещал снизить налоги, бороться с нелегальной эмиграцией и правительственными лоббистами. Во время президентской гонки он неоднократно попадал в медиаскандалы из-за резких высказываний и постов в социальных сетях. Перед голосованием букмекеры предсказывали победу его соперницы Хиллари Клинтон с вероятностью в 70-99 процентов, но Трампу удалось завоевать симпатии избирателей и возглавить страну.

Несмотря на выполнение ряда предвыборных обещаний, пандемия коронавируса серьезно ударила по рейтингу 45-го президента. В итоге в 2020 году он уступил президентское кресло демократу Джо Байдену. После подведения итогов голосования Трамп раскритиковал избирательную систему США и обвинил соперников в массовых фальсификациях. 6 января 2021 года его сторонники устроили беспорядки и ворвались в здание Капитолия. В результате событий погибли пять человек.

В августе 2023 года Трампа арестовали, но в тот же день отпустили под залог в 200 тысяч долларов. Поводом стало подозрение во вмешательстве в выборы 2020 года.

Перед началом избирательной кампании 2024 года Дональд Трамп провел дебаты с Джо Байденом. Действующий президент полностью провалил встречу. Позже он и вовсе сошел с гонки под давлением Демократической партии. Главным оппонентом Трампа на выборах стала вице-президент США Камала Харрис.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Дональда Трампа совершили покушение. Пуля по счастливой случайности задела его ухо. Несколько участников митинга получили ранения, один из них погиб. Самого стрелка ликвидировали.

5 ноября Дональд Трамп вновь одержал сенсационную победу и вернулся в Белый дом.

45-й и 47-й президент США трижды был женат. В 2005 году он сыграл свадьбу со словенской моделью Меланией.

Самые знаковые кадры из жизни президента США Дональда Трампа — смотрите в галерее «Рамблера».