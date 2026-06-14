14 июня 80-летний юбилей отмечает действующий президент США Дональд Трамп. Политик прославился благодаря экстравагантным выходкам, громким заявлениям, а также сумел покорить избирателей нестандартными, зачастую радикальными решениями. Противники Трампа неоднократно обвиняли его в работе на Россию, в узурпации власти и превышении полномочий, в подлоге финансовой документации, в подстрекательстве к беспорядкам. Несмотря на политическое давление оппонентов, в 2024 году ему вновь удалось выиграть выборы и вернуться в Белый дом.

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке в семье магната недвижимости Фреда Трампа и его жены Мэри Энн. Еще в колледже он начал работать в строительной компании отца. В 1968 году Трамп окончил Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете и фактически стал преемником, так как его старший брат Фред решил стать авиапилотом. Самым известным проектом Дональда Трампа является 68-этажная башня Trump Tower на Пятой авеню, открывшаяся в 1983 году. К началу 1990-х годов его состояние превышало 1,5 млрд долларов США.

Помимо бизнеса Дональд Трамп активно пробовал свои силы в индустрии развлечений. С 1996 по 2015 год он был совладельцем компании Miss Universe Organization, которой принадлежали конкурсы красоты «Мисс Вселенная», «Мисс США» и «Мисс Подросток США».

В 2004 году миллиардер начал сниматься в реалити-шоу «Кандидат» в качестве продюсера и ведущего. За 14 сезонов проекта он заработал 213 миллионов долларов. Также он несколько раз появлялся в кино в качестве камео. Например, в «Один дома 2» Трамп получил роль в обмен на разрешение снять сцену в «Плазе».

Политическая карьера бизнесмена началась в 2015 году. Главным лозунгом своей президентской кампании он провозгласил Make America Great Again, что переводится как «Сделаем Америку снова великой». Трамп обещал снизить налоги, бороться с нелегальной эмиграцией и правительственными лоббистами. Во время президентской гонки он неоднократно попадал в медиаскандалы из-за резких высказываний и постов в социальных сетях. Перед голосованием букмекеры предсказывали победу его соперницы Хиллари Клинтон с вероятностью в 70-99 процентов, но Трампу удалось завоевать симпатии избирателей и возглавить страну.

Несмотря на выполнение ряда предвыборных обещаний, пандемия коронавируса серьезно ударила по рейтингу 45-го президента. В итоге в 2020 году он уступил президентское кресло демократу Джо Байдену. После подведения итогов голосования Трамп раскритиковал избирательную систему США и обвинил соперников в массовых фальсификациях. 6 января 2021 года его сторонники устроили беспорядки и ворвались в здание Капитолия. В результате событий погибли пять человек.

В августе 2023 года Трампа арестовали, но в тот же день отпустили под залог в 200 тысяч долларов. Поводом стало подозрение во вмешательстве в выборы 2020 года.

Перед началом избирательной кампании 2024 года Дональд Трамп провел дебаты с Джо Байденом. Действующий президент полностью провалил встречу. Позже он и вовсе сошел с гонки под давлением Демократической партии. Главным оппонентом Трампа на выборах стала вице-президент США Камала Харрис.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Дональда Трампа совершили покушение. Пуля по счастливой случайности задела его ухо. Несколько участников митинга получили ранения, один из них погиб. Самого стрелка ликвидировали.

5 ноября Дональд Трамп вновь одержал сенсационную победу и вернулся в Белый дом.

45-й и 47-й президент США трижды был женат. В 2005 году он сыграл свадьбу со словенской моделью Меланией.

Самые знаковые кадры из жизни президента США Дональда Трампа — смотрите в галерее «Рамблера».