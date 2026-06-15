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Умерла звезда «Клюквенного щербета». Фото артистки

Александр Котлеткин
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35-летняя турецкая актриса Эдже Иртем ушла из жизни после празднования дня рождения. Как сообщает издание StarHit, звезда сериала «Клюквенный Шербет» скончалась от сердечного приступа рано утром в своем доме.

«Пусть это место будет раем, мы никогда не забудем тебя и твою прекрасную улыбку…» — пишут поклонники артистки.

В сети обсуждают, что Иртем могла скончаться после употребления запрещенных веществ. Такие предположения появились на фоне громкого скандала в турецком шоу-бизнесе. С начала года в стране проходят антинаркотические рейды, в рамках которых были задержаны десятки знаменитостей. Точную причину смерти актрисы установят после вскрытия.

Какой была актриса Эдже Иртем — смотрите в галерее «Рамблера».