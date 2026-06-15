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«Голосуй или проиграешь»: как 30 лет назад выбирали президента России

Александр Котлеткин
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Президент России Борис Ельцин во время посещения фермерского хозяйства отведал пива, сваренного на местной пивоварне, 1996 год
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Президент России Борис Ельцин во время посещения фермерского хозяйства отведал пива, сваренного на местной пивоварне, 1996 год 
© Александр Чумичев/TACC
Подследственные Бутырки во время участия в голосовании на президентских выборах в России, 1996 год
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Подследственные Бутырки во время участия в голосовании на президентских выборах в России, 1996 год 
© Роман Денисов/TACC
Избиратель Зиатдин Сафин во время голосования в палате интенсивной терапии, 1996 год
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Избиратель Зиатдин Сафин во время голосования в палате интенсивной терапии, 1996 год 
© Михаил Медведев/TACC
Активисты Коммунистической партии Российской Федерации и партии "Трудовая Россия" во время проведения последнего предвыборного митинга на Театральной площади, призывающего москвичей проголосовать за кандидата блока народно-патриотических сил Г. Зюганова, 1996 год
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Активисты Коммунистической партии Российской Федерации и партии "Трудовая Россия" во время проведения последнего предвыборного митинга на Театральной площади, призывающего москвичей проголосовать за кандидата блока народно-патриотических сил Г. Зюганова, 1996 год 
© Ираклий Чохонелидзе/TACC

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Борис Ельцин исполнил танец под русскую народную песню «Калинка», 1996 год
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Борис Ельцин исполнил танец под русскую народную песню «Калинка», 1996 год 
© Александр Чумичев/TACC
Телеведущие Леонид Якубович и Юрий Николаев на Центральном аэродроме столицы перед стартом пятидневного авиаперелета "Ельцин - наш президент" в рамках молодежной кампании "Голосуй или проиграешь", 1996 год
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Телеведущие Леонид Якубович и Юрий Николаев на Центральном аэродроме столицы перед стартом пятидневного авиаперелета "Ельцин - наш президент" в рамках молодежной кампании "Голосуй или проиграешь", 1996 год 
© Владимир Яцина/TACC
Голосование в роддоме №3 во время выборов президента России, 1996 год
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Голосование в роддоме №3 во время выборов президента России, 1996 год 
© Людмила Пахомова/TACC
На табло пресс-центра "Выборы-96" лидеры предварительный итогов голосования на пост президента России
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На табло пресс-центра "Выборы-96" лидеры предварительный итогов голосования на пост президента России 
© Кавашкин Борис/TACC
Кандидат в Президенты РФ от блока народно-патриотических сил, лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время голосования на избирательном участке, 1996 год
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Кандидат в Президенты РФ от блока народно-патриотических сил, лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время голосования на избирательном участке, 1996 год 
© Валентин Кузьмин/TACC

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Прохожие на Тверской улице возле предвыборного плаката, 1996 год
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Прохожие на Тверской улице возле предвыборного плаката, 1996 год 
© Чохонелидзе Ираклий/TACC
Жители высокогорного района Татарстана в пути на избирательный участок, 1996 год
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Жители высокогорного района Татарстана в пути на избирательный участок, 1996 год 
© Михаил Медведев/TACC
Автопробег "Голосуй или проиграешь", 1996 год
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Автопробег "Голосуй или проиграешь", 1996 год 
© Олег Булдаков/TACC
Сторонники действующего президента РФ Бориса Николаевича Ельцина раздают предвыборные листовки на Тверской улице, 1996 год
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Сторонники действующего президента РФ Бориса Николаевича Ельцина раздают предвыборные листовки на Тверской улице, 1996 год 
© Александр Неменов/TACC
Обстановка около избирательного участка в Крылатском, где проголосовал Борис Ельцин, 1996 год
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Обстановка около избирательного участка в Крылатском, где проголосовал Борис Ельцин, 1996 год 
© Александр Сенцов,Александр Чумичев/TACC

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День повторного голосования на выборах Президента РФ в селе Вериловка, 1996 год
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День повторного голосования на выборах Президента РФ в селе Вериловка, 1996 год 
© Михаил Рогозин/TACC
Монахини Толгского женского монастыря голосуют во время выборов Президента РФ, 1996 год
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Монахини Толгского женского монастыря голосуют во время выборов Президента РФ, 1996 год 
© Сергей Метелица/TACC
Митинг-концерт в поддержку Бориса Ельцина, 1996 год
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Митинг-концерт в поддержку Бориса Ельцина, 1996 год 
© Александр Сенцов/TACC
Во время митинга на Соборной площади в Новочеркасске, на котором выступил Президент РФ Борис Ельцин, 1996 год
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Во время митинга на Соборной площади в Новочеркасске, на котором выступил Президент РФ Борис Ельцин, 1996 год 
© Александр Чумичев/TACC
Президент РФ Борис Ельцин во время посещения музея под открытым небом "Малые карелы", 1996 год
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Президент РФ Борис Ельцин во время посещения музея под открытым небом "Малые карелы", 1996 год 
© Александр Чумичев/TACC

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Геннадий Андреевич Зюганов, лидер КПРФ, кандидат на пост Президента РФ, в своем рабочем кабинете на следующий день после выборов, 1996 год
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Геннадий Андреевич Зюганов, лидер КПРФ, кандидат на пост Президента РФ, в своем рабочем кабинете на следующий день после выборов, 1996 год 
© Владимир Федоренко/РИА Новости

30 лет назад прошел первый тур выборов президента России. Многие эксперты называют это голосование наиболее важным и во многом определившим дальнейшую историю страны.

Перед стартом предвыборной кампании президент Борис Ельцин имел крайне низкий рейтинг. По опросам, лишь 6% граждан были готовы отдать свои голоса за действующего главу государства. Тяжелое социально-экономическое положение, война в Чечне и массовая безработица подталкивали россиян сделать выбор в пользу других кандидатов. Самым влиятельным и популярным в народе был лидер коммунистов Геннадий Зюганов. В начале 1996 года его рейтинг превышал 20%.

Перед штабом Ельцина стояла практически невыполнимая задача. Так как у президента не было собственной партии, на которую можно было бы опереться, голоса избирателей стали собирать путем массовых встреч, агитации и неожиданных поступков главы государства. Так, во время предвыборной поездки по Ростовской области он поднялся на сцену, где исполнил танец под русскую народную песню «Калинка».

Другой отличительной особенностью той эпохи стали яркие политические лозунги. Одним из них стал «Голосуй или проиграешь», который впоследствии стал визитной карточкой президентской кампании Ельцина. Кроме того, его штаб тратил огромные деньги, привлекая к агитации самых популярных звезд российской эстрады, кино и телевидения.

В результате, после первого тура Борису Ельцину удалось набрать голоса 35,28 % избирателей, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов получил поддержку 32,03 % избирателей.

26 июня 1996 года, за неделю до второго тура выборов, президент России перенес обширный инфаркт. Его болезнь держалась в строжайшем секрете от избирателей. Лишь 5 сентября в эфире программы «Время» он сообщил о грядущей операции на сердце.

По результатам второго тура, состоявшегося 3 июля, Борис Ельцин набрал 53,82 % голосов избирателей. Его оппонент Геннадий Зюганов стал вторым. За него проголосовали 40,31 % избирателей.

Как проходили выборы президента России 30 лет назад — смотрите в галерее «Рамблера».

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