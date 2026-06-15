«Голосуй или проиграешь»: как 30 лет назад выбирали президента России

30 лет назад прошел первый тур выборов президента России. Многие эксперты называют это голосование наиболее важным и во многом определившим дальнейшую историю страны.

Перед стартом предвыборной кампании президент Борис Ельцин имел крайне низкий рейтинг. По опросам, лишь 6% граждан были готовы отдать свои голоса за действующего главу государства. Тяжелое социально-экономическое положение, война в Чечне и массовая безработица подталкивали россиян сделать выбор в пользу других кандидатов. Самым влиятельным и популярным в народе был лидер коммунистов Геннадий Зюганов. В начале 1996 года его рейтинг превышал 20%.

Перед штабом Ельцина стояла практически невыполнимая задача. Так как у президента не было собственной партии, на которую можно было бы опереться, голоса избирателей стали собирать путем массовых встреч, агитации и неожиданных поступков главы государства. Так, во время предвыборной поездки по Ростовской области он поднялся на сцену, где исполнил танец под русскую народную песню «Калинка».

Другой отличительной особенностью той эпохи стали яркие политические лозунги. Одним из них стал «Голосуй или проиграешь», который впоследствии стал визитной карточкой президентской кампании Ельцина. Кроме того, его штаб тратил огромные деньги, привлекая к агитации самых популярных звезд российской эстрады, кино и телевидения.

В результате, после первого тура Борису Ельцину удалось набрать голоса 35,28 % избирателей, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов получил поддержку 32,03 % избирателей.

26 июня 1996 года, за неделю до второго тура выборов, президент России перенес обширный инфаркт. Его болезнь держалась в строжайшем секрете от избирателей. Лишь 5 сентября в эфире программы «Время» он сообщил о грядущей операции на сердце.

По результатам второго тура, состоявшегося 3 июля, Борис Ельцин набрал 53,82 % голосов избирателей. Его оппонент Геннадий Зюганов стал вторым. За него проголосовали 40,31 % избирателей.

Как проходили выборы президента России 30 лет назад — смотрите в галерее «Рамблера».